Le champion de France veut associer cet international algérien à ses stars Neymar, Messi et Mbappé Greg Z. - Il y a 2 h Le Paris Saint-Germain prospecte dans les différents championnats dans le but de renforcer son secteur défensif. Les Parisiens semblent trouver une piste en Allemagne. Le joueur ciblé n’est autre que Ramy Bensebaini qui évolue actuellement a Mönchengladbach (34 matchs, 8 buts la saison dernière). L’international algérien a déjà évolué en Ligue 1 de 2015 à 2019 (Montpellier puis Rennes). Défenseur polyvalent, il est devenu l’une des valeurs sûres du club allemand et de la sélection algérienne. Le quotidien Bild annonce que la piste pourrait être activée en cas de départ de Juan Bernat (19 match en deux ans). « Si Bernat devait être vendu, le club du Cheikh veut Bensebaini pour le remplacer ! » écrit le média allemand. Le PSG devra faire face au Milan AC dans ce dossier. Le club italien souhaite également enrôler le défenseur algérien.