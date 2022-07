Paul Anka, un crooner de légende qui fait ses débuts à Juan-les-Pins Le chanteur canadien de 80 ans est vendredi pour la première fois à l'affiche du festival de jazz qui aligne les stars : Roberto Fonseca, Van Morrison, Gilberto Gil, Herbie Hancock ou Diana Krall. «Chanter là où tant de grands musiciens ont joué, c'est exaltant»: Paul Anka, le créateur de My Way, a attendu ses 80 ans pour se produire à Jazz à Juan, où sont aussi programmés George Benson, Herbie Hancock ou encore Gilberto Gil. «J'ai une très longue relation avec la France et les Français et leur musique. Venir enfin à Juan-les-Pins ce sera un moment intense», a confié la star nord-américaine dans un entretien à l'AFP depuis Los Angeles. «Je connais beaucoup de festivals dans le monde. Juan figure certainement dans le top 3», a ajouté l'auteur qui, en 1969, a adapté Comme d'habitude de Claude François, repris ensuite par Frank Sinatra. Ce natif d'Ottawa (Canada) qui a vécu tout près, en Italie, dans les années 1950, mais n'est «jamais venu à Juan, même en spectateur», succédera en effet le 8 juillet dans la pinède Gould à des monstres tels Charles Migus, Miles Davis ou Ray Charles. À LIRE AUSSIConcerts, expos, festivals: notre agenda culturel pour l’été dans le Nord-Est et en Ile-de-France «Proche de Charles Aznavour, Gilbert Bécaud et Johnny Hallyday» et de Michel Legrand, «l'un des plus grands auteurs», mais aussi de Michel Colombier, compositeur et arrangeur (de Gainsbourg ou Polnareff) «avec qui j'ai travaillé sur plusieurs albums», Paul Anka, qui ne choisira son répertoire «qu'une semaine avant», a cependant une petite idée de ce qu'il souhaite réserver au public. Reprise des classiques «Je vais chanter des classiques, My Way bien sûr, du jazz, ainsi qu'un hommage à Sammy Davis Junior, cher au public français, et quelques uns des premiers succès qui m'ont permis de venir en France très jeune, comme Diana et Destiny», a ajouté le Canadien qui «parlait français à la maison» avec ses parents francophones nés au Liban et en Syrie.