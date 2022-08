Rhoda Scott - Paul Anka Le 08/07/2022 - Antibes Juan les Pins - Pinède GouldTerminé Publié par Sylvie B le 31/03/2022 Rhoda Scott - Paul Anka réactions Rhoda Scott et Paul Anka, deux légendes de la scène internationales en concert à la pinède Gould, le 8 juillet à 20h30. Rhoda Scott Vedette à part entière, Rhoda Scott est accueillie à ce jour dans le monde entier. D'où vient son succès ? Un talent complet, aussi à l'aise dans la musique classique que dans le jazz, le gospel ou le blues, où son swing et son immense musicalité ont fait d'elle une véritable référence. Sur scène, elle a le charisme des grands talents. Aussi naturelle à la ville qu'elle l'est sur scène, elle emmène le public, avec elle, à travers les portées et le temps : mélange jazz, negro spirituals, gospels, etc. Grande artiste, elle vit avec et pour son instrument, l'orgue Hammond. Elle s'amuse sur scène, cela se voit... et s’entend ! Paul Anka Dès son plus jeune âge, Paul Anka chante dans une chorale, étudie le piano et affine ses compétences en écriture à travers des cours de journalisme. A 13 ans il a son propre groupe vocal, les Bobbysoxers. Le succès fulgurant et énorme de Diana, son premier tube en tête de classement, fait de lui une star dès 15 ans. Parmi ses hits, la musique du film de 1962 dans lequel il a joué, The Longest Day et qui a été nominée pour un Academy Award. En avril 2013, Anka sort son autobiographie, best-seller selon New York Times, édité par St. Martin’s Press et intitulé My Way. Son album à 14 titres, intitule Duets sort sous Sony Music Entertainment : on y retrouve parmi les artistes Frank Sinatra, Michael Jackson, Tom Jones, Céline Dion et Michael Bublé. Avec ce CD, Anka devient le premier artiste à avoir eu un CD dans les Top 100 du classement pendant sept décennies d’affilée