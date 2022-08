Le label de la variole du singe est signé par Abdou BENABBOU Des spécialistes de la santé s'étaient aventurés à affirmer que la variole du singe n'était qu'une simple lésion cutanée bien inoffensive pour s'inquiéter outre mesure et qu'elle disparaîtra aussi vite qu'elle n'est apparue. On lui a même collé un qualificatif insidieux pour orienter les regards vers l'Afrique pour souligner sa distanciation, l'air de rappeler que les virus sont toujours d'essence africaine. Or on remarque aujourd'hui que son éclosion est ailleurs et que ses empoignades et ses coups fourrés ne sont pas aussi inoffensifs que prétendus et que le décompte des morts qu'il provoque a débuté. Deux premiers décès sont annoncés en Espagne et six autres sont répertoriés ailleurs confirmant une damnation sanitaire nouvelle non sans indiquer que près d'une centaine de pays occidentaux subissent soudainement les affres de la subite maladie. Le constat est d'une clarté si évidente au point d'ameuter l'Organisation mondiale de la santé pour qu'elle émette un retentissant signal d'alarme et pour que les laboratoires de recherche en ordre desserré soient enclins une fois de plus à vivifier leurs éprouvettes. On sait aujourd'hui avec certitude et preuves scientifiques à l'appui ses origines et de quoi il a pris naissance. Son label est signé par une catégorie de population de plus en plus large qui a décidé de bouleverser la nature des relations humaines en prétendant au nom de la liberté donner un nouveau sens à la civilisation. Il est de plus en plus prêté à croire que quelque chose d'immense s'efface pour l'espèce pensante terrestre et que les maléfices qu'elle subit ont un lien indubitable entre eux. On affirme à juste titre que la suprême canicule actuelle qui n'épargne aucune contrée du monde est l'œuvre de l'homme. Le sida, la grippe aviaire et celle porcine, la cascade des épidémies et leurs vagues successives, les séismes répétés, les tornades et les tsunamis, et les catastrophiques inondations qui s'en prennent aujourd'hui à des régions fâchées depuis la nuit des temps avec la pluie, ont l'air de signifier aux humains qu'ils ne sont plus dignes de la Terre qui leur a été offerte. Par la providence ou par la volonté divine.