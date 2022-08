Le circuit de Beach tennis fait escale à Annaba À Rizi-Amor comme à Copacabana 30 Juil 2022 Annaba 654525 fois À Rizi-Amor comme à Copacabana Salah-Eddine L’ambiance était festive, hier, dans la matinée, sur la plage Rizzi-Amor d’Annaba (Ex Chapuis), où les compétitions de la 6eme étape du circuit national de Beach Tennis, ont été entamées, en présence d’un large public. On notera que les autorités civiles et militaires de la wilaya d’Annaba ont fait le déplacement pour donner un cachet particulier à cet évènement sportif et estival. Organisée sous le haut patronage du wali d’Annaba, Djamel-Eddine Berimi et l’égide de la Fédération Algérienne du Tennis (FAT), du Rapid club Bona, de l’APC, la DJS et de la ligue de tennis d’Annaba, cette première compétition aura été couronnée de succès, se doit-on de signaler. En effet, la splendide plage Rizzi Amor, longue de plusieurs centaines de mètres, s’est avérée trop exiguë pour contenir l’engouement des participants et surtout la d’estivants venus assister aux différentes étapes de ce circuit national. Il faut dire qu’à la veille du démarrage de cette manifestation sportive, les organisateurs ont rendu l’aire de jeu, composée de sable de plage, aussi plane que possible et sans cailloux, ni coquilles ou toute autre irrégularité. Les athlètes ont ainsi eu droit à un terrain fait de sable de Quartz, qui leur a permis d’exhiber, sans aucune difficulté, toute leur compétence, lors des différentes étapes de cette pratique ludique. Ce qui leur a valu de longues ovations des spectateurs pendant les rencontres disputées. Les organisateurs indiquent que c’est suite aux résolutions prises lors d’une rencontre organisée au sein du collège technique, en 2021, qu’il a été décidé de lancer cette pratique sportive prisée sur les plages, dès cette année. « Nous aspirons à transformer de sport de détente en sport de compétition, pour créer plus d’enjeu de concurrence et de performance entre les athlètes. D’ailleurs, un calendrier officiel sera bientôt établi, Cela nous permettra de faire le choix des meilleurs éléments, qui vont composer la future équipe nationale », a révélé à ce sujet un représentant de la fédération algérienne de tennis. Notre interlocuteur dira que depuis quelques années le nombre d’amoureux de ce sport a augmenté dans le pays. « Nous voyons cela sur pratiquement toutes les plages du littoral du pays, et c’est la raison pour laquelle la Fédération algérienne de tennis compte développer le Beach tennis, d’autant plus que nous disposons d’un littoral immense de 1.200km où sont implantés les ligues de Annaba, Skikda, Bejaia, Boumerdès, Alger, Mostaganem et Oran mais aussi clubs de Jijel et Ain Témouchent », ajoute notre interlocuteur. À noter que les épreuves du Beach Tennis homologuées par la Fédération Algérienne de Tennis sont : les Tournois nationaux organisés par les clubs affiliés organisés sous l’égide de la Fédération Algérienne de Tennis et le Championnat National. Tout joueur devant participer à une manifestation de Beach Tennis doit être titulaire d'une licence fédérale pour l’année en cours.