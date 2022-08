Tourisme : un déficit de promotion par El-Houari Dilmi Le gouvernement mise, dans son plan d'action, sur le tourisme et l'économie de la culture comme secteurs porteurs de croissance économique et s'engage à développer une « vraie » industrie touristique et culturelle en encourageant l'investissement dans ces domaines. Mais où en est-on vraiment aujourd'hui ? Un afflux sans précédent de touristes libyens vers le littoral oriental de l'Algérie est plutôt bon signe. Les images de ces bolides rutilants, immatriculés au pays du défunt Kadhafi, traversant la frontière algérienne, ont fait le buzz sur les réseaux sociaux. Si certains voient en cela un bon retour d'investissement après l'organisation des Jeux méditerranéens d'Oran et la formidable vitrine qui a été présentée au monde entier, pour d'autres, c'est l'influence de certains youtubeurs étrangers qui ont fait dans la promotion intelligente de la destination Algérie, qui explique cet afflux de touristes étrangers. De plus en plus de youtubeurs et d'influenceurs étrangers s'intéressent au tourisme en Algérie, évoquant aussi bien ses différents climats, l'étendue du pays, sa gastronomie et l'histoire que raconte chacune de ses régions. Le tempérament méditerranéen de l'Algérien, chaleureux de nature, subjugue également le touriste étranger. Que reste-t-il alors à faire pour hisser le secteur du tourisme au rang de producteur de richesse nationale ? En Algérie, il n'y a pas que la mer. Le Sud et le Grand Sud sont des destinations touristiques par excellence, sans parler de beaucoup d'autres régions de l'intérieur des terres qui disposent de grands atouts inexploités pour attirer les touristes. L'autre «péché» du secteur du tourisme est la difficulté à obtenir un visa pour se rendre en Algérie. Notre pays réclame un visa aux ressortissants de 191 pays, en vertu du principe de réciprocité. Le retard dans la mise à disposition du foncier touristique au profit des investisseurs, une offre hôtelière et de restauration loin des standards internationaux, l'inexistence de bureaux de change officiels, un accueil et une orientations des touristes qui laisse à désirer, un réseau de transport peu performant, et une offre de loisirs très loin de ce qui se fait de mieux ailleurs, autant d'écueils qui tirent vers le bas le développement d'un secteur qui reste à la traîne. Quid de l'apport des représentations diplomatiques et consulaires à l'étranger, dans le nouveau plan gouvernemental « destination Algérie » ?