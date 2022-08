L’ambassadeur du Mexique en Algérie exprime son admiration de l’avancement réalisé dans l’industrie à Bordj Bo

L’ambassadeur du Mexique en Algérie exprime son admiration de l’avancement réalisé dans l’industrie à Bordj Bou Arreridj Dans une déclaration à la presse en marge d’une tournée dans plusieurs unités de production dans la zone industrielle et la zone d’activité du chef -lieu de wilaya, l’ambassadeur mexicain a indiqué qu’il «était vraiment impressionné de ce qu’il a vu comme développement et avancement dans le domaine industriel dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj», précisant que sa visite s’inscrit dans le cadre « de la prospection des moyens de partenariat et la préparation des opérations de communication et l’établissement de relations entre les entreprises algériennes leaders et les entreprises mexicaines et le rapprochement des visions entre les opérateurs économiques des deux pays en vue d’instaurer les bases d’un partenariat et un échange commercial commun en plus de la recherche des moyens de concrétisation des investissements soit pour les investisseurs mexicains en Algérie ou pour les investisseurs algériens au Mexique. Le diplomate a indiqué que les «intérêts économiques du Mexique en Algérie peuvent être concrétisé dans plusieurs domaines notamment dans l’industrie du matériel électronique, électroménager et en premier lieu dans le domaine de l’agroalimentaire considérés comme des créneaux pionniers au Mexique». Dans ce contexte, le même diplomate a indiqué que «le Mexique est le premier mondialement dans la culture de l’avocat (fruit de l’avocatier) et beaucoup d’intérêt est manifesté en Algérie pour cette filière qu’on peut développer en plus de la culture céréalière dont le blé en particulier». De sa part, la directrice de l’industrie de la wilaya de Bordj Bou Arreridj Latifa Rahmani a indiqué que ce genre de visite s’inscrit dans le cadre de la stratégie de l’Etat algérien visant le développement et la diversification de l’économie, précisant que l’Algérie « est prête à développer toutes les industries et productions à travers la conclusion de conventions de partenariat dans les différents type d’industrie » et avec les différents pays.