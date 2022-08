Mostaganem : 650.000 quintaux de fruits attendus cette saison Une production de 650.000 quintaux de différentes variétés de fruits est attendue cette saison agricole 2021-2022, dans la wilaya de Mostaganem, a-t-on appris, hier, de la Direction locale des services agricoles (DSA). Ces prévisions tablent, selon un bilan préliminaire du service de l’organisation de la production et du soutien technique, sur une production de 230.000 qx d’abricots, pêches et prunes, 226.000 qx de grenades, 140.000 qx de pommes, poires, coings et nèfles et 53.000 qx de figues, amandes et pistaches. La récolte a touché, jusqu’à la première moitié de ce mois de juillet, 1.906 ha de la surface globale réservée à la filière d’arboriculture fruitière estimée à 7.900 has, soit une production de plus de 168.000 qx (25%) surtout pour les pommes, nèfles, abricots et pêches. La production des différentes variétés de fruits à noyau ou sans pépins a connu, depuis 2016, une hausse notable avec une moyenne de 4 à 5 % par an lors des trois campagnes (2016-2019), avant un net recul relevé ces deux dernières années, atteignant les 650.000 qx, selon le bilan annuel de la production agricole des exercices 2020 et 2021.