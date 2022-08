L’Orangerie et El Hadjar Opération d’envergure contre la criminalité 30 Juil 2022 Annaba 2232 fois Opération d’envergure contre la criminalité Ahmed Chabi Le territoire de compétence du commissariat de proximité du dixième arrondissement dont le siège se trouve à l’Orangerie a été passé au peigne fin, en ce début de semaine. L’ avenue du colonel Amirouche, les rues Ghroud Mohamed Nacer, Mohamed Benouhiba, des Violettes (Elisa),le rondpoint du même quartier, le carrefour des frères Kaïl, la rue Trima Mohamed Tahar, la rue Maâtar Lakhdar et le boulevard Souidani Boudjemaa ont été investis par les forces de police, afin d’une part de marquer leur présence et rassurer ainsi les citoyens mais aussi pour mener une lutte sans merci contre tous les malfaiteurs qui leur portent atteinte ou à leurs biens. Il a été, ainsi, procédé à l’examen de situation de 60 individus à l’aspect louche et à l’arrestation de six personnes recherchées par les instances judiciaires, alors que onze autres ont été appréhendées pour leur implication dans divers délits, entre autres la possession de stupéfiants ou de produits hallucinogènes ou de détention d’armes blanches prohibées. Les éléments de la sûreté de daïra d’El Hadjar ont, quant à eux, appréhendé deux individus âgés de 25 et 29 ans constitué en association de malfaiteurs dans le but de commettre un vol qualifié de nuit, en réunion et avec l’usage d’un véhicule à moteur. Ces malfaiteurs avaient aussi fait usage de menaces à l’aide d’armes pour subtiliser une somme d’argent. Les policiers ont cependant récupéré la somme de 17 millions de centimes. Tous ces individus ont fait l’objet d’une présentation par devant le procureur de la république près le tribunal d’Annaba, pour ceux de l’Orangerie, et de celui du tribunal d’El Hadjar pour les autres, selon les procédures d’usage.