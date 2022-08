Lait pasteurisé à Berrahal Et l’hygiène c’est pour les chiens ? 30 Juil 2022 Annaba 1265 fois Et l’hygiène c’est pour les chiens ? C. Les commerçants véreux qui se sucrent sur le dos des consommateurs n’hésitent pas à traficoter et se procurer des quantités considérables de lait pasteurisé subventionné par l’Etat, qu’ils revendent au prix fort. Un individu âgé de 25 ans détenait 1.100 sachets de lait qu’il proposait à la vente sans registre de commerce et sans observer les règles élémentaires de conservation. Pendant que les pères de familles passent leurs matinées à chercher à se procurer un simple sachet qui leur est en principe destiné, d’autres en font un commerce et disposent de centaines d’unités. L’individu indélicat a été appréhendé par les forces de police de Berrahal pour les faits d’exercice d’une activité illégale sans registre de commerce, d’absence de facture, de transport de produits alimentaires sensibles sans réfrigération.La question que l’on se pose est celle de savoir qui lui a fourni cette grande quantité de lait ? Un distributeur ou un agent d’une laiterie ? Une chose est sûre, le ou les complices devront être les premiers à être poursuivis. D’autre part, les mêmes services de la sûreté de daïra de Berrahal ont appréhendé au cours de la période du 1er au 24 juillet 17 individus qui faisaient l’objet d’un ordre d’amener émis par les instances judiciaires. 5 porteurs d’armes blanches ont été également arrêtés ainsi que 23 détenteurs de résine de cannabis ou de comprimés de produits hallucinogènes. Un autre individu, qui menaçait son vis-à-vis à l’aide d’un couteau a été également été arrêté et a rejoint ses congénères dans les geôles du commissariat.