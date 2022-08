Convoyeur de tabac braqué à El Hadjar Une partie des 136 millions récupérée 31 Juil 2022 Annaba 5182 fois Une partie des 136 millions récupérée Ahmed CHABI La bande de malfaiteurs avait passé la journée à guetter la camionnette d’un distributeur de produits tabagiques, qui se déplaçait d’un bureau de tabacs à un autre pour lui subtiliser la recette. Le dernier point de vente avait été choisi par les loubards pour l’attaquer et lui voler la somme rondelette de 136 millions de centimes. Ils avaient profité de ce que le convoyeur était dans un local commercial pour agir. Les quatre bandits avaient planifié leur coup et ont réussi à s’emparer de la recette, avant de prendre la poudre d’escampette. Les éléments de la sûreté de daïra avaient aussitôt réagi après avoir enregistré la plainte déposée par les deux victimes. Agissant avec célérité et inspecté les alentours du lieu du crime, recueilli les témoignages, ils avaient identifié et localisé formellement les braqueurs et réussi à en appréhender deux, qui détenaient au moment de leur arrestation pas moins de 126 millions de centimes, qui ont ailleurs été récupérés. Les deux autres malfrats avaient pour leur part disparu, sans doute avec les dix millions restants. Leur arrestation ne saurait tarder puisque les agents de la police judiciaire, ont leur identité. Les deux bandits appréhendés ont été présentés par devant le procureur de la République près le tribunal d’El Hadjar, selon les procédures d’usage. Ce dernier les a déféré par devant un juge d’instruction qui a ordonné leur mise sous mandat de dépôt. Ils seront traduits sans aucun doute par devant un tribunal criminel qui ne manquera pas d’infliger de lourdes pines à ces parasites.