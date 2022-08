Prix des fournitures scolaires à Annaba Parents, vous serez plumés ! 31 Juil 2022 Annaba 12538 fois Parents, vous serez plumés ! A La prochaine rentrée scolaire s’annonce déjà difficile pour les parents d’élèves. Quelques semaines avant le retour aux écoles, le marché des articles scolaires connaît déjà une flambée sans précédent, jusqu’à atteindre les 150 %, surtout avec l’écoulement des stocks existants. Ainsi, les parents d’enfants scolarisés seront contraints de payer plus cher les articles scolaires, dès la rentrée de septembre prochain, appréhende-t-on. Les cahiers ainsi que les autres fournitures indispensables aux écoliers et aux enseignants ont vu leurs prix exploser dans des délais très courts, au grand dam des consommateurs, qui ne savent plus à quel saint se vouer. « Après un Aïd al-Adha qui a épuisé nos budgets, voilà que la rentrée scolaire s’annonce très éprouvante avec ces flambées de prix insupportables », déplore Karima, une mère de trois enfants scolarisés. Des commerçants interrogés sur le sujet expliquent la situation par le fait qu’une grande partie des fournitures solaires est importée, ce qui participe à leur cherté. Mais ils insistent également sur les quantités limitées de ces articles dans le marché national. En effet, bien que le ministère du Commerce ait délivré, au mois d’avril dernier, des licences pour des dizaines d’importateurs de ces fournisseurs, ce nombre demeure insuffisant et risque de ne pas réussir à satisfaire la demande du marché local. Effectivement, le processus de la délivrance des licences d’importation est venu, selon des représentants de la filière de la papeterie, en retard par rapport aux années précédentes. Ce retard risque de causer une pénurie sans précédent et par conséquent des hausses des prix des fournitures scolaires. Selon des opérateurs activant dans le secteur, il est impossible, dans de telles circonstances, de fournir et de commercialiser des fournitures scolaires à prix raisonnable, avant septembre prochain. « À moins que les autorités n’interviennent pour accélérer les procédures d’importations », précisent nos interlocuteurs. Ces derniers suggèrent que les citoyens devraient attendre l’approche de la rentrée scolaire pour effectuer leurs achats du fait d’une baisse des prix attendue avec l’aboutissement des importations en cours actuellement.