Fermeture d'un fast-food pour vente d'aliments impropres à la consommation Placeholder LSA PUBLIÉ 31-07-2022, 14:44 Les éléments de la Sûreté de la circonscription administrative de Zéralda ont procédé à la fermeture d'un fast-food qui vendait des aliments avariés et impropres à la consommation, et ce, dans le cadre des opérations de contrôle effectuées à travers plusieurs commerces, notamment de restauration rapide, pendant la saison estivale, a indiqué dimanche un communiqué de la Sûreté nationale. Dans le cadre de la protection des consommateurs, les services de la Sûreté de wilaya d'Alger ont programmé des visites quotidiennes sur le terrain pour contrôler les commerces, notamment de restauration rapide, lesquelles ont permis de traiter une affaire de "vente d'aliments avariés et impropres à la consommation (burger) dans un fast-food dans le secteur de compétence de la 6e Sûreté urbaine de Sidi Fredj relevant de la Sûreté de la circonscription administrative de Zéralda", a précisé le communiqué. Après inspection du commerce, aux côtés des agents chargés du contrôle économique et de la répression des fraudes à l'Inspection régionale du commerce de la daïra de Zéralda, les policiers ont "relevé plusieurs infractions aux règles d'hygiène", selon la même source. Les autres aliments incriminés sont "3,5 kg de viande hachée, 6,8 kg de poulet mariné et 32 burgers qui n'étaient pas conservés convenablement", a ajouté le communiqué. Conformément aux procédures légales, les policiers ont procédé à la fermeture du commerce et prélevé des échantillons des aliments avariés qu'ils ont mis à la disposition de la police scientifique aux fins d'analyse.