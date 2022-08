Le Président Tebboune réitère son engagement d'augmenter les salaires et l'allocation chômage Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a réitéré son engagement d'augmenter les salaires et l'allocation chômage, au regard "des recettes supplémentaires" engrangées par l'économie nationale. Lors de sa rencontre périodique avec la presse nationale, diffusée dimanche sur les chaînes radios et de télévision nationales et privées, le Président Tebboune a déclaré : "je m'engage à revoir à la hausse les salaires et l'allocation chômage, notamment avec l'amélioration des recettes financières du pays". Assurant que la bataille menée actuellement par l'Etat était celle du recouvrement et de la préservation de la dignité du citoyen algérien, le président de la République a fait savoir que ces décisions allaient être introduites dans le cadre de la loi de finances 2023 à travers l'augmentation du point indiciaire ou des salaires directement à un niveau raisonnable. Il a fait état, à ce propos, de "la possibilité d'augmenter les salaires à la faveur d'une seule décision ou de manière progressive tout au long de l'année", relevant toute l'importance de prendre "des mesures précises pour qu'il n'y ait pas de distribution de la rente qui contribuerait à la création de l'inflation". Le président de la République a ajouté que les capacités dont dispose l'Algérie lui permettent de récupérer, à moyen terme, la valeur du dinar. 22:27 | 01-08-2022 Share