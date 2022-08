Enseignement supérieur L’appel de Benziane à la diaspora «Il faut construire une base solide dans le domaine de la recherche et développement, investir et appliquer les dernières techniques et outils d’intelligence artificielle.» Abdelbaki Benziane, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifiqueAbdelbaki Benziane, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a appelé les compétences algériennes établies à l'étranger à accompagner «activement» le développement de la recherche scientifiques et à encourager l'innovation et l'excellence.» C'est le nouveau cap à prendre «d'autant plus que les hautes autorités du pays ont la volonté de croire que le développement de la recherche, de l'innovation, de l'industrie d'excellence et de l'encouragement des nouvelles innovations, les idées et les projets, sont des éléments essentiels pour façonner l'avenir du capital de l'Algérie», a-t-il décalaré. Il intervenait, hier, lors de l'ouverture des travaux des Journées de formation organisées à la Faculté de médecine Benyoucef Benkhedda, à Ben Aknoun, Alger. Ce rendez-vous scientifique, premier du genre, s'inscrit dans le cadre du lancement de l'Université d'été. Cet événement qui durera jusqu'à demain,a été organisé par la tutelle en collaboration avec des compétences algériennes établies à l'étranger, en particulier des enseignants-chercheurs et de ceux résidant en Arabie saoudite, aux Émirats, au Canada et en France. L'objectif assigné à cette rencontre qui se déroulera pendant trois jours non-stop est «de former et sensibiliser nos chercheurs et étudiants doctorants sur l'importance de la qualité de la production scientifiques et, de ce fait, les ramener à publier dans des revues de renommés pour donner plus de visibilité de l'université algérienne afin d‘améliorer son classement au niveau international,» a expliqué le ministre. Abondant dans ce sillage, Benziane s'est dit «certain» que l'organisation de telles activités scientifiques contribuera à la formation d'une nouvelle génération d'innovateurs et de talents qui prendront la connaissance comme base pour atteindre la renaissance souhaitée afin d'établir une économie du savoir basée sur l'intelligence et l'investissement dans la formation et le domaine de la recherche scientifique.» L'autre objectif de cette manifestation est de «vulgariser la numérisation et l'accès à l'intelligence artificielle, et de maîtriser la technologie, pour accéder au monde de l'informatique et des télécommunications, soutenir la recherche fondamentale et appliquée et assurer une formation appropriée des jeunes chercheurs afin de les encourager à innover», a ajouté le ministre. Benziane a révélé que le secteur de l'enseignement supérieur connaîtra à la rentrée de septembre 2023, l'inauguration de l'Ecole supérieur spécialisée dans les nanotechnologies. Elle s'ajoutera à l'Ecole nationale supérieure de mathématiques (Ensm) et l'Ecole nationale supérieure de l'intelligence artificielle (Ensia), lancée à la précédente année universitaire au pôle technologique universitaire de Sidi Abdellah. Cette nouvelle Ecole supérieure assurera un niveau d'enseignement exceptionnel aux étudiants. La tenue de cet événement permet à notre diaspora établie à l'étranger «de nous accompagner dans le programme d'action du ministère qui consiste en l'amélioration de la qualité de la formation et de la recherche», a ajouté le ministre. L'intelligence artificielle, les énergies renouvelables, les mathémathiques, la géométrie, sont autant de thématiques liées aux technologies de pointe qui seront abordées lors de cette importante manifestation scientifique qui durera jusqu'à demain. Cette louable initiative s'inscrit dans le cadre du lancement d'une série d'universités d'été qui «seront pérennisées et généralisées aux autres wilayas du pays», a conclu le ministre. Mohamed AMROUNIMohamed AMROUNI 00:00 | 02-08-2022 Share