Incivilité et propreté à Annaba Que chacun balaye devant sa porte ! 02 Aoû 2022 Annaba 123455678948 fois Que chacun balaye devant sa porte ! Ahmed CHABI Les citoyens de la ville et en particulier les commerçants n’accordent aucun égard à la préservation de la propreté de leur ville. C’est un constat, certes amer, mais qui peut changer, à la seule condition de ne plus « balancer » les ordures n’importe où et à n’importe quel moment. Les services de la voirie de la commune, de l’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) - Annaba Propre de Office National de l'Assainissement (ONA) et du Centre d’Enfouissement Technique (CET) font des efforts considérables, des prouesses pour venir à bout de la situation dégradante dans laquelle se trouve la ville, qui n’a plus rien de coquette. Les riverains de grandes artères telle que la rue Mohamed Khemisti,surnommée « rue solde », et ils ne sont pas les seuls, sont de plus en plus nombreux à dénoncer le laisser aller des commerçants, qui engrangent de grosses sommes d’argent et qui abandonnent chaque soir des piles de cartons et autres sachets. L’indécence de ces derniers les pousse même à mêler à leurs détritus des bouteilles d’eau minérale remplies d’urine. Les différents secteurs de la ville passent leurs journées à nettoyer les rues, les trottoirs, les espaces verts, à évacuer à l’aide de chargeurs les ordures à bord de camions de gros tonnage. Ce sont ainsi des dizaines de tonnes d’ordures et parfois même de décombres qui sont évacués vers le CET. Faut-il alors passer à la vitesse supérieure en verbalisant ces auteurs de jets de saletés sur les trottoirs ? La loi existe et certaines villes du pays ont déjà commencé à l’appliquer. Pratiquement tous les quartiers de la cité souffrent de ces décharges sauvages. Les citoyens respectueux attendent le passage des camions de la voirie pour sortir leurs sacs poubelles. Pour d’autres, on les envoie dans les airs à partir des balcons ou des fenêtres. Alors messieurs les élus sévissez, tout le monde y gagnera et ce seront des rentrées d’argent supplémentaires pour renflouer les caisses de la commune.