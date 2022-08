« Je suis une mémoire pluri-traumatisée »(Hakim Laâlam, écrivain)

Hakim Laâlam est un homme d’un « naturel plaisantin et léger » comme il aime se qualifier. Dans cet interview, le sourire ne quittant pas son visage jovial, il disserte sur sa discrète vie d’écrivain, son métier de chroniqueur et ses choix dans l’écriture, notamment l’humour et la satire qui caractérisent son univers littéraire. Mais, revisitant la décennie noire, très présente dans ses livres, il en dit avec rage les ardeurs les plus actuelles tout en appelant à un travail de mémoire et de transmission. Il plaide pour le témoignage qui gratte certes, mais qui cautérise, qui soigne et qui prémunit des périls à venir. L’islamisme, le poison vert, « n’a pas séché miraculeusement au soleil », insiste-t-il en promettant un roman sur le sujet à la rentrée sociale prochaine.