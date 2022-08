Mais puisqu’on te dit que ce n’est pas pareil ! Comment veux-tu qu’on te l’explique ? À la scie sauteuse ? Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 30-07-2022, 11:00 Visiblement, Noël et le Réveillon de fin d’année ont été avancés cette année. Du coup, j’exige la liberté provisoire pour… … Saïd Bouteflika, Ahmed Ouyahia, Abdelmalek Sellal, Ali Haddad… Donc, et si j’ai bien compris, et si j’ai bien entendu, et si j’ai bien vu, et si j’ai bien tout, tout, tout — et même toutou — j’en déduis que Poutine est un dangereux psychopathe infréquentable, alors que MBS, lui, serait, dans cette story marinée dans de la guimauve, le mignon et adorable Ken de « Barbie et Ken ». Poutine, méchant ! Ben Salmane, gentil ! Des fois, comprendre comme cela, ouvrir les yeux incrédules sur ce genre de catégorisation, ça donne mal à la tête. J’ai la migraine des « Échelles des Valeurs » ! Oui, c’est cela ! Je me suis chopé à l’insu de mon plein gré consentant cette foutue migraine des « Échelles des Valeurs ». Ça fait tellement mal, cette saloperie, que je me demande si je n’ai pas carrément raté un échelon, voire deux, m’étalant par terre. J’me tâte, j’examine mon corps, mais non ! Aucune trace, pas d’ecchymoses. Juste l’envie de me pincer le bras devant les images d’un MBS en tournée de charme, accueilli partout les bras ouverts, Boussboussates, tapes sur l’épaule, caresses langoureuses dans le dos, minauderies dragueuses, tapis rouge pour sandales en cuir de chameau-albinos, et bidons prêts à siphonner le carburant de sa limousine, pour aider les Palais européens à passer un hiver occidental connu pour sa rudesse. Poutine a fait tuer des opposants, notamment des journalistes. MBS en a fait découper au moins un à la tronçonneuse, mais c’est pas pareil, effectivement ! Bien sûr, toi, pas encore remis de tes déboires avec cette Échelle des Valeurs, je sens bien que t’es sur le point de la poser cette question. J’ai bien conscience que tu ne pourras pas la garder longtemps pour toi et que tu vas finir par la vomir. Alors, vas-y ! Soulage-toi et pose-la : euh, m’sieur, pourquoi Poutine et MBS ça ne serait pas pareil ? Et là, mon Dieu, c’est le déluge sur les plateaux télé, dans les interviews et dans les déclarations et points de presse des porte-paroles des gouvernements et présidences habituellement tellement chatouilleux avec les droits de l’Homme. Ils ont tous une explication ! Ils vont tous te répondre, petit effronté qui ose comparer l’attendrissant Ken au terrible Ours de l’Oural ! Écoute, Khô, comme les explications pleuvent : ce n’est pas pareil, parce que 30 centimes d’euros en moins à la pompe, ça ne calmera pas indéfiniment le Gilet Jaune. Ce n’est pas pareil, parce que les bases aériennes dans les déserts pétroliers, ça fonctionne sur la… base de baux renouvelables en fonction de l’humeur des sandales en cuir de chameau-albinos. Ce n’est pas pareil, parce que Poutine ne siège pas au Conseil d’Administration d’Aramco, alors que… En clair, et pour faire court, voire menaçant et vulgaire : ce n’est pas pareil. Et Dezz Maâhoum ! Si t’es pas content, on peut toujours donner ton adresse à une mission « économique » de chez Black & Decker. Ou te condamner ad vitam æternam à fumer du thé pour rester éveillé à ton cauchemar qui continue. H. L. Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 30-07-2022, 11:00