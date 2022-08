La Grande tournée du Garde-manger ! Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 01-08-2022, 11:00 Les scientifiques sont formels ! L’âne n’est pas un vecteur de transmission de la variole du singe. En soi, je trouve la nouvelle rassurante… Si ! Si ! Djidji l’a annoncé. Augmentation des ministres. Remaniement des salaires. Et gel de la prime chômage en Espagne ! Comment ça, je divague et mélange tout ? Mais je ne te permets pas ! D’abord, je ne divague pas, je suis juste dyslexique des yeux. On appelle cela la myopie ? Ah bon ? T’arrêtes de la ramener ! J’te vois bien depuis tout à l’heure en train de faire ton savant et de vouloir éblouir l’assistance. L’assistance est là pour moi ! Toi, t’es juste une imagination de mon esprit. Alors tu peux vouloir appeler cela myopie, ça ne changera rien. Le résultat est le même. Il m’arrive de sauter une ligne, voire plusieurs. Y’a rien qui interdit de sauter des lignes, des paragraphes ou carrément tout un communiqué. J’ai l’âme coutrière, je finirai bien par remettre du sens dans mon plaid ! Bon, je te l’accorde, il a dû annoncer tout ce que j’énumère, mais dans un ordre différent. À près de 108 dollars le baril, on ne va tout de même pas chipoter sur l’ordre, le désordre et les clés du coffre ! En même temps, j’suis comme tout le monde. J’hume l’air du temps, je consulte le calendrier et j’y lis « 1er août ». Mumm ! Les vacances. J’y travaille comme un damné depuis l’hiver dernier à ces vacances. Et je me suis concocté un programme du feu de Dieu que je ne te dis pas. Ou plutôt si, je te dis ! Je suis en mode réseaux sociaux, les gens affichent leur repas de midi et du soir, je ne vois pas pourquoi je ne te saoulerai pas avec le programme détaillé de mes vacances. Cette année, j’ai résolument opté pour le tourisme local. Première destination, Ghar Djebilet ! Une grotte merveilleuse, m’a-t-on dit. Non, pas les grottes merveilleuses de Jijel. Celles-là, je les ai déjà visitées et elles sont certes merveilleuses, mais on me susurre que Ghar Djebilet, c’est « plus-mieux-merveilleux ». La légende « récente » raconte que l’air qu’on respire à Ghar Djebilet confère au visiteur une santé de… fer ! Je ne vais pas m’en priver, tout de même ! Ensuite, plusieurs haltes. Hassi R’mel. Hassi Berkine. Hassi Messaoud. El Hassilou, j’me fais une plongée dans les puits de la nuit des temps et je me paie à moindre frais des enfouissements dans le sable, agrémentés de bains de boue noire. C’est excellent pour mon arthrose, surtout la boue noire. Ensuite, petit détour et grande boucle par Arzew et Skikda. C’est, me dit-on, le must du tourisme local, le… raffinement en matière de dépaysement. Et pour terminer, Tamanrasset ! Le diamant du Sud ! Le bijou dans son écrin de dunes. Un joyau scintillant de mille feux. Une destination en or ! Voilà ! Je ne sais pas ce que vous pensez de mon Road-trip du Coffre-Fort national, de ma virée dans le Grand Garde-Manger dézédien. Mais moi, j’en salive par avance. Et je vous promets que le soir, au bivouac, devant un doux brasero, en face de nos éoliennes à nous, les derricks, je fumerai du thé sudiste pour rester éveillé à notre cauchemar qui continue. H. L. Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 01-08-2022, 11:00