C’est tendu ! Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 02-08-2022, 11:00 Après la Une du magazine Vogue, ne ratez surtout pas l’interview croisée… … Zelensky-Britney Spears, dans Gala ! Momo 6 a tendu la main à l’Algérie. Si ! Si ! Le Roi a tendu la main vers nous, dans notre direction. Comment il l’a tendue, sa main ? Ben … qu’est-ce que j’en sais, moi ! Il est écrit partout qu’il a tendu la main, mais maintenant que vous m’en faites la remarque, il est vrai qu’il n’est précisé nulle part comment il l’a tendue, sa main. Non, non, non ! Loin de moi l’idée de penser que vous chipotez ou pire, que vous faites des misères aux mouches en me demandant des précisions sur son « tendage » de main. On a tort de ne pas prendre au sérieux cet aspect de la question. Le langage corporel est important. Et les gestes ne sont jamais anodins. Il suffit pour s’en convaincre de se poser les bonnes questions. Quelles seraient ces bonnes questions selon moi ? Par exemple, de savoir si Momo 6 a tendu la main, sa main, juste sa main. Ou le bras qui va avec ! Sa main, éventuellement accompagnée du bras, il les a tendus de manière horizontale ? Ou vers le haut ? Ou vers le bas ? Dans ce dernier cas de figure, celui d’une main et d’un bras tendus vers le bas, il serait encore plus renseignant de savoir dans quelle position était son pouce. Sagement aligné avec les autres doigts ? Ou abaissé vers le sol ? Non ! Relevé, orienté vers le haut, le pouce ? Alors que la main et le bras sont résolument orientés vers le bas ? Impossible ! Il se le serait luxé, son pouce. Et ce n’est surtout pas le moment de se fracturer le gros pouce. Déjà que le pôv’ malheureux n’est pas très en forme, d’après ce qu’on m’en a dit. Mais restons sur la main, si j’ose dire ! La paume de la mimine à Momo était-elle dirigée vers le haut ou vers le bas ? Ma question a du sens, jugez-en : si sa paume était dirigée vers le sol, ça aurait voulu dire qu’il nous a tendu sa main, mais avec rien dedans. Ah ben oui ! Logique ! Comment faire tenir un objet ou n’importe quel présent dans une paume dirigée vers le sol, hein ? À moins de poser ce cadeau sur le dos de la main. Ce qui présente des risques, l’équilibre étant moins assuré qu’au creux d’une paume. C’est même hypothétique et hasardeux vous diront les gens versés dans le décryptage des lignes de la main. Hep ! Hep ! Hep ! Vous connaissant, j’anticipe sur votre prochaine question : non, je ne sais pas lire dans les lignes des mains tendues. Ni d’ailleurs entre ces lignes. Et je ne sais pas non plus s’il existe chez nous un service spécialisé, dédié à ce genre de lectures particulières. Je sais seulement que depuis ce geste de Momo 6, sa main tendue, ici, en Dézédie, un tas de mains ont commencé à frétiller et à vouloir quitter les poches où elles étaient enfouies. Comment j’interprète tout ça, ce ballet des mains frétillantes ? Je ne suis pas interprète. Moi, la seule chose que je sache faire avec mes mains, ma main droite, puisque je suis droitier, c’est fumer du thé pour rester éveillé à mon cauchemar qui continue. H. L. Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 02-08-2022, 11:00