Plus de 4.000 soldats du feu promus à des grades supérieurs : Reconnaissance des compétences La protection civile demeurera engagée et mobilisée pour la protection des personnes et des biens au service de l’institution, même si cela nécessite le sacrifice de nos vies, a assuré, hier, le Directeur général de la Protection civile (DGPC), le colonel Boualem Boughelaf.