Véhicule de légende Les 70 ans du Toyota Land Cruiser

Dans le domaine du tout-terrain, il est aujourd'hui indéniable de relever que Toyota s'est emparé depuis longtemps du titre de référence incontestable auprès de tous les utilisateurs du monde entier. Et son fer de lance, le Land Cruiser, est une véritable légende du 4X4. Aux côtés du Range Rover, du Lada Niva, de la Jeep ou du Mercedes G, le Toyota Land Cruiser est une légende du 4x4. Si le design, la technique ou encore les motorisations ont considérablement évolué en plus de sept décennies de carrière, l'esprit de famille perdure et le dernier modèle lancé en 2016 et réactualisé l'année passée partage les mêmes gènes que ses aînés. Une saga à succès, le Land Cruiser reste un vrai tout-terrain, plus doué que jamais sur la route mais toujours capable d'exploits hors bitume. Genèse et temps héroïques Tout comme une certaine Jeep, l'histoire du 4x4 Toyota débute pendant la guerre. L’idée d’un véhicule capable de passer partout, sans les contraintes de poids d’un blindé, n’est bien sûr pas une exclusivité de Toyota, toutes les armées cherchant à se doter de ce genre d’engin capable de se déplacer rapidement pour s’adapter à une guerre de mouvement. l’origine entreprise textile, Toyota se lance dans l’automobile dans les années 1930. L’étude de «Jeep à la japonaise» réalisée pendant la Seconde Guerre mondiale restera à l’état de projet, la fin du conflit et la défaite japonaise rendant le projet caduque. Dans les années 1950, en plein renouveau économique, le Japon relance alors son activité automobile, et Toyota étudie en quelques mois son premier tout-terrain sur la base des études effectuées pendant la guerre. En 1951, le premier « BJ », appellation qui perdurera durant des décennies, est donc lancé pour répondre aux besoins de mobilité d’une clientèle devant composer avec un réseau routier gravement endommagé par les bombardements. Reposant sur un châssis d’utilitaire, le premier BJ est un 4x4 dit «enclenchable» (non permanent). En 1953, l’appellation «Land Cruiser» fait son apparition pour la première évolution du BJ, mais c’est en 1960 que le modèle le plus emblématique de la série apparaît, le BJ 40 et ses dérivés. A peine retouché, le BJ 40 restera au catalogue jusqu’en 1984 ! Vingt-cinq ans de carrière qui verront, certes, plusieurs évolutions (moteur diesel à partir de 1974, direction assistée…) mais où le BJ restera quasiment inchangé à l’extérieur et à l’intérieur. Disposant d’une gamme courte et d’exceptionnelles capacités en tout-terrain, d’une robustesse et d’une fiabilité à toute épreuve, le BJ 40 demeure, sans doute à ce jour, le modèle le plus mythique de la lignée ! L’événement, la série 70 En 1984, Toyota crée encore l’événement en présentant la série 70. Ayant la lourde tâche de succéder au BJ 40, la série 70 conserve ses formidables aptitudes tout-terrain mais se met au goût du jour en comportement routier en adoptant des suspensions à ressort à la place des archaïques lames. Il faut dire qu’entre-temps, les 4x4 se sont démocratisés et ont profondément évolué, passant du rôle de véhicules militaires ou utilitaires à ceux de voiture de loisir et même familiale. Les performances progressent, le confort aussi et le Land Cruiser devient plus polyvalent. Cette polyvalence devient alors le leitmotiv des différentes générations, qui conservent (au grand soulagement des mordus de franchissement) des capacités de vrais 4x4 mais qui gagnent à chaque fois des capacités accrues sur route, en confort et un équipement qui les rapproche des berlines. Ainsi en 1995, la série 90/95 marque à nouveau une rupture, le Land Cruiser devenant un véhicule plus moderne et capable de rivaliser avec des berlines ou des monospaces. En 2002, le 120 poursuit sur cette voie en s’affichant cette fois plus clairement comme un 4x4 haut de gamme dont la version longue veut rivaliser avec les Grand Cherokee et Nissan Patrol. Climatisation, intérieur cuir, GPS, ces équipements en série ou en option font désormais partie de la dotation du Toyota qui reste cependant capable d’exploits dès que le goudron s’arrête. 4X4, luxe et confort La série 150, lancée en 2009 et assez proche stylistiquement du 120, grandit encore un peu et s’affirme comme l’un des meilleurs 4x4 du marché avec également un comportement routier de premier ordre. Parallèlement à la série «normale» des Land Cruiser, Toyota s’intéresse de près au marché américain qui demande des 4x4 encore plus grands, plus spacieux et plus confortables. Le constructeur imagine et étudie une variante du Land Cruiser, baptisée Station Wagon, qui mise avant tout sur le confort et l’espace intérieur. La première mouture apparaît en 1961 et concurrence alors notamment le Jeep Grand Wagoneer. Une carrière longue à l’image du BJ 40, puisque le 55 sera produit jusqu’en 1981 où il est remplacé par le 60 qui inaugure les motorisations diesel atmosphériques et turbo. Très prisés des familles aisées, les Station Wagon le sont tout autant par les amateurs d’aventure, d’évasion et de raids qui en font alors leur véhicule de prédilection. Le 60 sera le compagnon de toutes les escapades, familiales ou sportives, tandis que l’aventure motorisée connaît un essor sans précédent. Le HDJ 80 qui apparaît en 1990 sera à ce titre sans doute le plus mythique de la série. Encore aujourd’hui, il est extrêmement recherché (et sa cote soutenue !) tant sa fiabilité est exceptionnelle et ses capacités sur pistes sont étonnantes. Son gros moteur diesel six cylindres de 4,2 litres, l’un des plus puissants de l’époque, n’est pas étranger à sa cote d’amour qui ne se dément toujours pas. La Série 100 prend le relais en 1998 et propose toujours plus de luxe, de confort et de puissance. Sa suspension plus moderne à l'avant lui procure même un regain de confort sans rien empiéter sur ses possibilités de crapahuteur. Mais le summum est atteint en 2008 avec le fabuleux 200. Le succès du Land Cruiser ne s'est pas limité à l'étranger, même en Algérie, il s'est imposé, depuis les années 90, comme le 4X4 incontournable dans toutes les régions du sud du pays. Dès l'arrivée des premiers exemplaires et leur adoption par les entreprises activant dans cette zone particulièrement difficile et surtout les professionnels du tourisme, Toyota a su rapidement déclasser les anciennes gloires du franchissement, comme les Land Rover Lada Niva ou encore Nissan.