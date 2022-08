Sûreté d'Alger Appel au public au sujet d'un suspect impliqué dans plusieurs affaires d'escroquerie Placeholder LSA PUBLIÉ 02-08-2022, 11:30 Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger ont lancé ,mardi, un appel au public au sujet d'un individu suspecté dans plusieurs affaires d'escroquerie dont ont été victimes des personnes physiques et morales, invitant toute personne ayant eu affaire à lui à se rapprocher de ses services. "Conformément aux dispositions de l'article 17 du Code de procédure pénale et en application du mandat délivré par le parquet de la République près le tribunal de Bir Mourad Raïs, les services de la Sûreté de wilaya d'Alger portent à la connaissance des citoyens que le dénommé S/B est suspecté dans plusieurs affaires d'escroquerie dont ont été victimes de nombreuses personnes physiques et morales", lit-on dans cet appel. Les mêmes services ont invité "toute personne ayant été victime du susnommé (rencontré personnellement ou par contacté par téléphone) à se présenter au siège de la 3e circonscription de la police judiciaire sis à Château-neuf à El Biar (Alger) ou au commissariat le plus proche dans le territoire de la République en vue de déposer plainte ou témoigner dans cette affaire", a ajouté la même source. APS