Lutte conte la toxicomanie et des dépendances à Annaba La sensibilisation, les pieds dans l’eau 03 Aoû 2022 Annaba 622 fois La sensibilisation, les pieds dans l’eau Abdelhak Zarrougui La Cellule d’écoute et de la prévention des jeunes relevant de l'Office des établissements de jeunes (ODEJ), mène actuellement une campagne de sensibilisation sur les dangers de la toxicomanie et des fléaux sociaux, en coordination avec l’Association de wilaya de lutte contre la drogue et de l’Association « Infocom ». Cette campagne menée à travers les plages de la wilaya est destinée aux jeunes qui constituent la tranche d’âge susceptible de céder à ces habitudes toxiques, qui détruisent leur santé et hypothèquent leur avenir. L’opération a démarré le dimanche 31 juillet et durera jusqu’au vendredi 05 août. Elle concernera plusieurs plages de la wilaya, où les membres de l’équipe de la cellule prennent langue avec les estivants, notamment les jeunes, pour échanger à propos des dangers qui menacent leur santé et leur intégrité psychologique. « Les jeunes sont la proie à des tentations destructrices à l’instar du tabagisme et de la toxicomanie. Ce type d’actions est indispensable pour transmettre le message et sensibiliser les adolescents sur l’importance d’adopter un mode de vie sain », estime une estivante abordée par la cellule d’écoute et de prévention des jeunes. Les jeunes abordés ont été réceptifs aux conseils prodigués par les éléments de la campagne, tout en reconnaissant les risques encourus, suite à la consommation des substances illégales. « Je suis fumeur et je sais pertinemment les dangers de la cigarette sur la santé. Je suis en train de faire des efforts pour arrêter sa consommation, une fois pour toutes », confie Karim, un étudiant universitaire. Les familles ont été également abordées car les parents sont le premier rempart contre la toxicomanie, qui menace leurs enfants. « Le rôle des parents est primordial dans la surveillance et la sensibilisation des enfants au sujet des habitudes toxiques et les comportements à risque. Nous devons toutes et tous nous mobiliser pour éviter à nos enfants de mener une vie gâchée par les stupéfiants », explique Samia, une estivante dans la plage « Rizzi Amor ».