Hôpital d’El Bir (Constantine) Le kyste faisait 13 kilos 03 Aoû 2022 Constantine 364 fois Le kyste faisait 13 kilos Mallem Parfois on se trouve désarçonné, sinon agréablement surpris, par la valeur et la compétence, dont font preuve les équipes médicales et médico-chirurgicales exerçant au niveau des établissements publics hospitaliers, qui font, en la matière, la réputation de la ville de Constantine, tout en suscitant énormément de confiance et d’espoir chez les patients. Il en est ainsi de cette équipe chirurgico-médicale de l’établissement public hospitalier de la cité El-Bir de Constantine, qui vient de réaliser une opération difficile d’ablation d’une tumeur contenue dans l’ovaire d’une femme de Constantine âgée de 57 ans et pesant pas moins de 13 kilos. Parlant de cette opération réussie, le docteur Smati Anis, le chirurgien général de l’équipe qui l’a réalisée dira que « Cette tumeur se trouvait au niveau de l’ovaire gauche et la patiente en souffrait depuis 7 ans. Il faut dire aussi que cette patiente n’a pas eue la chance d’être reçue pour se faire opérer dans tous les hôpitaux où elle s’est présentée. Aussi, il y a cinq jours de cela, elle s’est présentée aux urgences chirurgicales de l’hôpital El-Bir et en l’examinant, l’équipe chirurgicale avait décidé d’effectuer cette opération. C’est ainsi que toutes les analyses ainsi que la mise à disposition de la quantité nécessaire de sang ont été réunies ». L’opération a duré 3 heures », a poursuivi le Dr. Smati expliqué en ajoutant qu’il est très rare de trouver des kystes de cette envergure dans l’ovaire d’une femme.