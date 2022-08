Accidents à Annaba Spectaculaires ! 03 Aoû 2022 Annaba 2178 fois Spectaculaires ! Ahmed CHABI Le quartier de Boukhadra 3 a été le théâtre avant-hier, lundi 1er août, d’un accident de la route spectaculaire, qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Un camion-citerne, dont le conducteur avait perdu le contrôle, s’est déporté de la chaussée à double voie vers la place dite des statues de chameaux, avant de heurter violemment une voiture de tourisme de marque Dacia Duster venant en sens inverse. Les éléments de la protection civile, qui étaient intervenus rapidement devaient secourir deux personnes gravement atteintes aux jambes. Âgées de 29 et 30 ans les deux victimes ont été transférées vers les urgences médicales. Les éléments de la police de Boukhadra 3 ont procédé, pour leur part, au constat d’usage, afin de délimiter les responsabilités. Un communiqué de la Protection civile fait état, par ailleurs, de la chute d’un homme âgé de 40 ans de son cyclomoteur à El M’Haffeur et qui a été pris en charge par les sapeurs-pompiers, le 2 aout, à 1 heure du matin. Quelques heures auparavant, les éléments de la protection civile avaient secouru un homme âgé de 21 qui avait chuté sur un rocher à la plage d’Aïn Achir et qui souffrait de blessures à la tête. Les baignades de nuit dans des lieux rocheux sont à éviter car comme cet homme on risque gros lorsqu’on ne les voit pas et finir ainsi à l’hôpital