Oued Forcha (Annaba) Black-out aux 700 logements 03 Aoû 2022 Annaba 62 fois Black-out aux 700 logements Nejmedine Zéroug La cité des 700 logements située dans le quartier Oued Forcha replonge dans le noir et l’insécurité s’installe à nouveau dans ce quartier. Cette importante agglomération connue pour sa quiétude connait depuis quelques temps des intrusions étrangères qui inquiètent les résidents. « Après avoir vécu des mois dans le calme, la quiétude et la sécurité ; revoilà notre cité replonge depuis quelques semaines dans le noir. Malgré nos doléances portées aux responsables des services concernés, ceux-ci semblent faire la sourde oreille », affirme un riverain excédé. Et de poursuivre : « Les habitants du quartier ont décidé de saisir les autorités si le service en charge de l‘éclairage public ne procède pas à sa rénovation. Les gens ont peur et ne veulent pas avoir des problèmes avec quiconque ». La sonnette d’alarme est tirée depuis que le quartier est plongé dans l’obscurité mais rien n’a été envisagé pour remettre en service l’éclairage public. « Vous savez que dès la tombée de la nuit, la plupart des voisins ont souvent affaire à des malfrats, qui viennent perturber leur quiétude. Ces derniers ont toute latitude de commettre leur forfait à la faveur de l’obscurité qui règne dans notre secteur avant de prendre la fuite. Il y a aussi, le problème des chiens errants qui constituent un danger public», a ajouté un autre locataire. Par ailleurs, cette cité connait une multitude d’autres problèmes qui ont sont à l’origine de la détérioration du cadre de vie du citoyen, tels que le revêtement des trottoirs, les déperditions de l’eau potable à longueur de journée, le bitumage des chaussées, le manque d’eau, le ravalement des façades des immeubles d’habitations. Autant de vicissitudes qui sont vécues par les résidents, lesquels réclament une prise en charge dans les meilleurs délais.