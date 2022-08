Lekhelcha Lekbar (Constantine) Colère citoyenne 03 Aoû 2022 Constantine 756 fois Colère citoyenne K. Les habitants de Lekhelcha Lekbar, une bourgade relevant de la daïra d’Ain Abid, distante de 52 km du chef-lieu de wilaya, se plaignent de l’état déplorable des routes. Une situation qui remonte à plus de vingt ans, affirme Mohamed. L, un représentant des habitants. Durant toute cette période, les choses n’ont cessé de se dégrader davantage. Toutes les tentatives entreprises pour une éventuelle prise en charge de nos doléances se sont, malheureusement, soldées par une fuite en avant des élus municipaux, poursuit notre interlocuteur. Déjà dans un piètre état, les fuites d’eau au niveau de cette cité oubliée ont également contribué à la dégradation de ces routes, ou plutôt ces pistes urbaines. Conséquence logique d’une telle situation, tous les axes routiers qui mènent vers cette bourgade sont totalement impraticables. L’insécurité est l’autre problème auquel les résidents sont confrontés. On n’est jamais à l’abri d’un vol ou d’une agression, avoue cette mère de famille, qui n’a pas caché sa crainte et sa peur pour ses enfants. À l’origine de ces vols et ces agressions à répétition, un groupe de malfaiteurs a réussi à imposer sa loi dans la cité. Il est vrai que les conditions sont favorables pour que ces actes se propagent, dans une indifférence inouïe. Certaines maisons inhabitées se sont transformées, avoue cette dame, en un « foyer idéal » pour ces jeunes délinquants qui n’hésitent pas, d’ailleurs, à s’adonner, devant tout le monde, à la consommation de stupéfiants et de toutes sortes de drogues. Outrée par cette situation cauchemardesque, notre interlocutrice interpelle les services concernés, appelés à intervenir et à sévir contre ces individus avant que les choses prennent d’autres proportions alarmantes. Pour rappel, cette bourgade est également privée de téléphone. Un autre souci majeur qui s’ajoute ainsi à une liste de contraintes douloureusement vécues par des habitants coupés du monde. Notons, par ailleurs, que Lekhelcha Lekbar n’a jamais bénéficié d’un quelconque programme d’amélioration urbaine ou autre. Et c’est bien dommage.