Le ramassage des ordures et les germes de la civilité par Abdou BENABBOU Tout en étant regrettable, la grève des éboueurs, entamée depuis quelques jours à Oran, est farcie d'inconséquences jusqu'ici inexpliquées. Le non-paiement des services rendus pendant plusieurs mois à la commune et à la population est mis en avant pour expliquer une désagréable bouderie de la part de petites entreprises de nettoiement ayant lâché prise au grand désarroi des habitants. L'indolence et la traîne bureaucratique des services financiers communaux sont réputées, mais on ne peut s'accrocher indéfiniment au semblant de rigueur administrative des régisseurs communaux pour justifier la salissure criarde dont est victime la deuxième ville du pays. Globalement, il est absurde de constater dans une grande agglomération ou dans un pays qu'une priorité n'est pas accordée au ramassage des ordures alors qu'elle est servie généreusement à coups de centaines de millions de dinars à diverses associations fantômes qui ne méritent leur présence que par leur qualificatif. A leur décharge, les mairies ne sont pas seules en cause. Le nœud du problème a toujours été dans la fiscalité locale et par prolongement au cœur de la répartition budgétaire de l'Etat. Le dossier est trop lourd pour tenter des déductions primaires sur la politique de la répartition budgétaire de l'Etat. Ses calculs obéissent à une stratégie nationale dont les tenants lui sont propres. Fort heureusement, pour pallier le handicap qui pèse sur les assemblées communales à ce sujet, une nouvelle politique est ébauchée pour leur accorder les moyens législatifs utiles à une meilleure fluidité et une positive rigueur budgétaire. De plus et dans le cadre d'une politique globale nationale chargée de l'écologie, des indices locaux laissent présager la naissance d'entreprises publiques responsabilisées pour les problèmes de l'environnement écologique. Telle qu'elle semble conçue, cette nouvelle initiative aura la faveur de décharger les mairies de l'épineux problème du ramassage des ordures. Restera cependant suspendue la nécessité pour l'ensemble des populations de renforcer l'impérieux renforcement du civisme pour que les efforts ne soient pas un coup d'épée dans l'eau. Mais ceci est une autre histoire bien que la propreté d'une ville est un des éléments fondamentaux pour semer la civilité.