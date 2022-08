Tourisme à Annaba Petits jobs d’été 04 Aoû 2022 Annaba 570 fois Petits jobs d’été Ahmed Chabi Le célèbre proverbe « Il n’y a pas de sot métier, il n’y a que de sottes gens » trouve son application à Annaba, durant la saison estivale. Les jeunes gens et jeunes femmes en profitent pour s’adonner à la vente de produits sains et gagner ainsi un peu d’argent honnêtement. Tout en respectant les règles élémentaires d’hygiène, ces vendeurs de « bourek », de thé chaud, de boissons gazeuses, de beignets protégés par un film de cellophane, passent leurs journées au bord des plages ou même sur le Cours pour activer « Le travail ne manque pas, selon plusieurs d’entre ces gens, il suffit de choisir une activité qui ne peut qu’être rentable » assure l’un d’eux. « Pour une jeune femme qui a la passion du tatouage appelé « harkous », elle déclare travailler, depuis l’année 2007 et gagne ainsi de quoi vivre sans tendre la main. «Le travail existe, seuls les fainéants, les parasites qui comptent sur leurs parents ne veulent pas l’exercer » ajoute cette dame. Un marchand de thé chaud est fier du métier que lui a appris son père. Originaire de la ville d’El Oued, on le rencontre sur le Cours proposant un thé délicieux aux consommateurs » pourquoi ne penser qu’à la harga, au visa et partir vers d’autres cieux alors que chez nous on peut gagner sa vie honnêtement ». Notons que ce genre de commerces existe partout de par le monde et c’est pour cette raison que les services de sécurité ferment l’œil, sans cependant oublier la protection de l’environnement et le respect de l’hygiène, particulièrement en matière de produits proposés à la vente.