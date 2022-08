El-Khroub Route coupée, population en colère 04 Aoû 2022 Constantine 6543 fois Route coupée, population en colère Des habitants de la cité « Assani Ammar Bouzouaouache» dans la commune de Khroub, ont fermé, hier, la route en réaction au décès d’un vieil homme âgé de 81 ans, qui avait fait une chute mortelle dans un puits, en essayant de venir en aide à ses voisins qui étaient privés d’eau potable. Ce dramatique accident a provoqué la colère des habitants en colère et les a poussé à investir la rue pour protester contre la pénurie d’eau potable qui affecte leur cité, depuis trois mois, en cette période de canicule. Les protestataires exhortent les autorités concernées surtout le directeur de la société SEACO de Constantine à intervenir et à rétablir l’approvisionnement en eau potable de la cité dans les plus brefs délais. Ceci en signalant que l’initiative prise par les services de la commune de Khroub de les approvisionner au moyen de réservoirs d’eau pour pallier à cette situation s’est avérée insuffisante, ne satisfaisant que partiellement les besoins des habitants de la cité. Les concernés signalent, que les nombreuses plaintes qu’ils ont adressées aux autorités compétentes pour leur demander de mettre fin à leurs souffrances n’ont reçu aucune réponse qui met à leur souffrance, en signalant, qu’ils sont souvent obligés d’acheter au prix fort de l’eau des citernes. Ils lancer un appel en direction du wali de Constantine, Messaoud Djari, pour qu’il prête attention à leur problème et qu’il y trouve une solution durable.