Enseignement de la langue anglaise aux écoliers dès la prochaine rentrée L'école bascule en mode «Shakespeare» Le secteur de l'Éducation nationale est «prêt» à dispenser l'enseignement de la langue anglaise au cycle primaire, à compter de la prochaine rentrée scolaire, affirme le premier responsable du secteur. Yes we can...Yes we can... Belabed et ses collaborateurs ont du pain sur la planche pour mener à bon port le rendez-vous de la prochaine rentrée scolaire, qui marquera le début de l'enseignement de la langue de Shakespeare aux écoles primaires. Il ne reste plus qu'un seul mois avant la prochaine rentrée pour le recrutement et la formation d'au moins 19 000 enseignants d'anglais pour couvrir les besoins des 19 037 écoles primaires du pays. Dans ce sillage, il assure être à la hauteur des événements, tout en reconnaissant que la tâche qui l'attend est lourde. «Toutes les composantes du système éducatif seront mobilisées autour de cette démarche stratégique pour en assurer l'aboutissement d'autant que cette décision se veut un important acquis pour le système éducatif», a-t-il dit. Cela avant d'indiquer que «l'enseignement de cette matière sera confié à des spécialistes qui bénéficieront d'une formation intensifiée». Il intervenait par visioconférence, à l'occasion d'une conférence nationale ayant pour objectif de donner les instructions et orientations à suivre concernant l'enseignement de la langue anglaise au primaire, à compter de la rentrée scolaire 2022/2023. Le ministre a dans son intervention mis en avant la «disponibilité du ministère à dispenser l'enseignement de la langue anglaise dans le cycle primaire, à compter de la prochaine rentrée scolaire, en application de la décision du président de la République», affirme un communiqué de la tutelle. Le ministre a, également, précisé que cette décision «sera mise en oeuvre à la rentrée scolaire 2022/2023 à travers toutes les écoles primaires du pays», notamment dans ses volets relatifs au programme, au manuel scolaire, à l'encadrement, à la formation et aux réglementations pédagogiques appropriées». Ledit document a souligné que le ministre a réuni les directeurs de l'éducation, les secrétaires généraux, les chefs de service au sein des directions de l'éducation, et les différents cadres de l'administration centrale. Sur le terrain, les préparatifs suivent leurs cours pour mener à bon port le rendez-vous. Annoncée le 19 juin dernier en Conseil des ministres, la décision a été réaffirmée, dimanche dernier par le chef de l'État lors de son entrevue périodique avec la presse nationale. Sitôt après cette déclaration, les directions de l'éducation des différentes wilayas ont lancé, des avis de recrutement des enseignants d'anglais. Les opérations de dépôts de dossiers se sont poursuivis, hier, au deuxième jours dans de nombreuses directions de l'éducation. Il en ressort des communiqués rendus publics à cet effet que les candidats choisis pour ce nouveau poste seront recrutés sous contrats. Seuls les détenteurs des licences d'anglais ou de traduction vers la langue anglaise seront admis, affirment les documents en question. Les candidats doivent déposer leurs dossiers composés d'une demande manuscrite, d'une résidence, d'une copie de diplôme et d'un justificatif concernant le service national (pour les hommes). Mohamed AMROUNI 00:00 | 04-08-2022