Algérie, PSG : Delort en est convaincu, Galtier va réussir à Paris ! Benjamin Benhamou - Hier à 13:20 L'attaquant de l'OGC Nice est confiant quant à la réussite de son ancien coach au PSG. Christophe Galtier et Andy Delort à Nice L'attaquant de l'OGC Nice est confiant quant à la réussite de son ancien coach au PSG. Christophe Galtier peut au moins compter sur le soutien d'un de ses anciens joueurs. Alors qu'ils ne se sont côtoyés qu'une seule saison du côté de Nice, le coach français a marqué l'esprit d'Andy Delort. L'attaquant des Aiglons s'est exprimé ce mercredi sur la chaîne L'Équipe à propos du nouveau poste du technicien et pour lui cela ne fait ne pas de doute : Christophe Galtier va réussir à Paris. "C’est un coach avec du caractère et je pense qu’il va réussir là-bas. C’est quelqu’un qui sait ce qu’il veut. Et avec son caractère, ses mots, je pense que cela va le faire." Ensemble, les deux hommes ont mené le Gym vers une 5ème place en Ligue 1 au terme d'une saison 2021-2022 durant laquelle l'international algérien aura inscrit 16 buts en 32 rencontres. Avec le PSG, Christophe Galtier a déjà remporté le Trophée des Champions après la victoire 4 buts à 0 face au FC Nantes ce dimanche.