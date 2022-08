Ronaldo donne un conseil à Neymar pour remporter la Coupe du Monde

La légende brésilienne Ronaldo a donné un conseil à son compatriote Neymar pour l'aider à être dans les meilleures conditions afin de remporter le Mondial 2022, au Qatar. La légende brésilienne a donné un conseil à son compatriote pour l'aider à être dans les meilleures conditions afin de remporter le Mondial 2022, au Qatar. Neymar est bien décidé à faire une grande saison. Trop souvent blessé et absent lors des dernières saisons avec le PSG, l'international brésilien ne veut pas passer à côté de sa saison cette fois-ci et veut rafler le maximum de trophées. Si les titres avec Paris font assurément parties de ses objectifs, Neymar n'en oublie pas pour autant l'échéance la plus importante de son année 2022 avec le Brésil : la Coupe du monde au Qatar en fin d'année. Neymar devra être au top physiquement Dans une interview au journal argentin Olé, R9, la légende brésilienne, a donné un conseil à son compatriote pour le mettre dans les meilleures conditions avant le Mondial. "L'équipe brésilienne va être la favorite dans n'importe quelle compétition en raison du talent que nous avons. Je pense que si Neymar est à 100% physiquement et concentré sur la Coupe du monde, nous avons de bonnes chances de remporter le titre. Nous avons une grande équipe, avec de grands joueurs, mais il est différent sur le plan technique et physique. S'il arrive bien, il fera la différence et nos chances augmenteront beaucoup Double buteur lors du trophée des champions, Neymar a en tout cas montrait qu'il était prêt à démarrer sa saison de la meilleure des manières.