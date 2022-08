Coupe du monde de football 2022 : quatre questions sur le partenariat signé entre la France et le Qatar pour a

Coupe du monde de football 2022 : quatre questions sur le partenariat signé entre la France et le Qatar pour assurer la sécurité du Mondial Le Parlement a ratifié un accord liant la France au Qatar pour la sécurité de la Coupe du monde 2022 à Doha. Un partenariat décrié par les oppositions à l'Assemblée. Coupe du monde de football 2022 : quatre questions sur le partenariat signé entre la France et le Qatar pour assurer la sécurité du Mondial Coupe du monde de football 2022 : quatre questions sur le partenariat signé entre la France et le Qatar pour assurer la sécurité du Mondial Après le Sénat en février, c'est l'Assemblée nationale qui a ratifié à son tour l'accord entre le Qatar et la France jeud 4 août pour appuyer les qataris dans la sécurité de la Coupe du monde. Signé en mars 2021 à Doha par le Premier ministre de l'époque, Edouard Philippe, ce partenariat fait grincer les dents des oppositions, qui oppose au gouvernement la mort des ouvriers sur les chantiers des stades qataris. >> Coupe du monde 2022 au Qatar : derrière les stades et le métro flambant neufs, des ouvriers exploités... et quelques avancées sociales Qu'est-ce qui est prévu par l'accord ? Le texte "vise à assurer un haut niveau de sécurité de la Coupe du monde de football de 2022, au travers d’actions de conseil technique et d’assistance opérationnelle", selon son article 1. En clair, il s'agit surtout d'un échange d'expertise pour assurer la sécurité du Mondial 2022.