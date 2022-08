Faux billets à Annaba Plus de 20 millions saisis 06 Aoû 2022 Annaba 154 fois Plus de 20 millions saisis C. Poursuivant sa mission de lutte contre toutes les formes de la criminalité, la sûreté de wilaya d’Annaba, a procédé par l’action de qualité opérée par la brigade économique et financière, qui relève de la police judiciaire, à l’arrestation de trois faussaires, qui détenaient une somme de 20 millions et 400 milles centimes en fausses coupures. Ces trois individus sont accusés de confection de fausse monnaie, dont le montant ne dépasse pas les cinquante millions. Ils sont également poursuivis pour la vente et la distribution de billets de banques contrefaits.