Saison estivale à Annaba Dépassera-t-on les deux millions de visiteurs ? 06 Aoû 2022 Annaba 101 fois Dépassera-t-on les deux millions de visiteurs ? AG/RC La Direction du Tourisme et de l'artisanat de la wilaya d’Annaba prévoit d'enregistrer 2,5 millions d'estivants cet été, selon son premier responsable, Kamel Yeghza. Dans une déclaration à l'APS, M. Yeghza a fait savoir que le mois de juillet à lui seul a vu l'affluence de pas moins d’un million d'estivants majoritairement des familles. L'affluence des vacanciers a été observée tant vers les plages que le parc d’attraction et de loisirs de Sidi Achour en sus du parc méditerranéen de la forêt d’Ain Achir où un nouveau espace de loisirs sportifs et environnemental a été récemment ouvert, a souligné le directeur local du Tourisme qui a mis l'accent sur la nécessité de promouvoir davantage la destination Annaba en mettant en place de nouveaux équipements et en améliorant les prestations touristiques. Les établissements hôteliers y compris les dortoirs des villes d’Annaba, Seraïdi et de Chetaïbi, lesquels attirent le plus grand nombre d’estivants enregistrent une croissance des réservations pour le mois d’août courant, selon leurs gestionnaires. Le parc hôtelier de la wilaya composé de 47 hôtels et complexes touristiques offrant 6.260 lits devrait être renforcé en 2023 par onze nouveaux établissements des 18 établissements actuellement en cours de réalisation, a fait savoir M. Yeghza. Les plages Ennasr et Rizzi Omar de la ville d’Annaba sont prises d’assaut par les familles et jeunes venant de plusieurs wilayas telles Guelma, Souk Ahras, Biskra et d’El Oued. Ces plages offrent aux estivants l’avantage de réaliser des économies du fait de leur proximité des espaces de détente au grand bonheur des estivants, selon Noureddine chef de famille venu de Biskra. Les activités d’animation artistique proposées durant les soirées ont également accentué l’affluence enregistrée sur les plages d'Annaba, a-t-il ajouté. Rencontrée sur la plage Ennasr, Nora de Guelma, qui était accompagnée de ses enfants, affirme être une habituée des plages de la ville d’Annaba, puisque elle se rend trois à quatre fois par semaine pour profiter de l’ambiance caractérisant sa corniche et savourer ses glaces rafraîchissantes. Le schéma directeur de développement touristique prévoit de renforcer la destination Annaba par des investissements appelés à offrir des services de qualité et diversifiés avec des parcs aquacoles, des complexes touristiques et des parcs d’attraction répartis sur diverses régions du littoral de la wilaya dont Annaba, Chetaïbi et Seraïdi, a fait savoir le directeur de wilaya du Tourisme et de l’artisanat.