Plages d’Annaba Arrestations à gogo 06 Aoû 2022 Annaba 339 fois Arrestations à gogo Ahmed Chabi Soucieux d’assurer la sécurité des estivants, les forces de police mobilisées pour ce faire n’ont pas chômé durant la période qui s’étend du 17 juin à ce communiqué daté du 4 juillet et ont procédé à l’arrestation de 21 individus qui ont porté une atteinte aux personnes ou à leurs biens. Un conducteur de jet ski a également été appréhendé pour s’être dangereusement approché des baigneurs. Ce dernier s’était aventuré dans le plan d’eau réservé uniquement aux personnes venues profiter des joies de la mer. Quant au côté négatif qui porte atteinte à la liberté des personnes ou à la fluidité de la circulation, les policiers ont verbalisé les conducteurs qui garaient leurs véhicules de manière anarchique, notamment en double file ou en des lieux interdits au stationnement sur la façade maritime de la ville. En, plus des agents chargés de la sécurité sur le sable, d’autres participaient au maintien de l’ordre en tenue ou en civil dans les parages. Tout comme des patrouilles motorisées ont été renforcées notamment sur toute la partie de la corniche territorialement dépendante des services de la sûreté nationale. Les forces de police qui veillent aussi à la gratuité des plages ont appréhendé 5 individus qui s’étaient proclamés gardiens de parkings sans autorisation. Ces deniers exigeaient un droit de stationnement parfois sous la menace. 2 autres exploitants d’espaces sablonneux ont été également appréhendés et 4 parasols et 15 chaises proposés à la location illégale ont été saisis. Les infractions à l’arrêté de wilaya interdisant la circulation des motos ont été relevées. 57 motocyclistes ont fait l’objet de la mise en fourrière de leurs engins et deux individus qui se baladaient accompagnés de chiens dangereux ont été verbalisés.