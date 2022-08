Biographie de Jimi Hendrix Biographie de Jimi Hendrix James Marshall "Jimi" Hendrix (de son vrai nom Johnny Allen Hendrix, né le 27 novembre 1942 à Seattle, Washington, US et décédé 18 septembre 1970 à Londres, Angleterre) était un auteur-compositeur-interprète. Il est considéré comme le plus grand guitariste électrique dans l'histoire de la musique. A 15ans, il apprend seul la guitare, assez rapidement, le jeune Jimmy rejoint son premier groupe, 'The Velvetones'. Il se procure sa première guitare électrique, une Supro Ozark 1560S, qu'il utilise avec son groupe suivant 'The Rocking Kings'. Durant 1965, il joue avec différents groupes, et c'est le 1 octobre 1966 qu'il rencontre pour la première fois Eric Clapton, alors considéré comme le meilleur guitariste de blues anglais, lors d'un concert de 'Cream' et que celui-ci accepte qu'il les rejoigne sur scène. C'est à ce moment aussi qu'il adopte alors définitivement le nom de Jimi Hendrix (au lieu de Jimmy) sur les conseils de son manager. Peut-être inspiré par Cream, Hendrix décide de se produire en trio et 'The Jimi Hendrix Experience' nait. Leur premier single 'Hey Joe' sort le 16 décembre 1966 et signe les débuts du groupe jusqu'en juin 1969 où le groupe se sépare. Jimi formera ensuite le 'Gypsy Sun & Rainbows' puis 'Band of Gypsys'. Il ne sortira durant sa carrière que 4 albums, et 18 septembre 1970, Hendrix est retrouvé mort au Samarkand Hotel à Londres, très certainement suite à un abus de barbituriques et d'alcool.