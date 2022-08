Cours de la Révolution à Annaba Champs de bataille entre prostituées 07 Aoû 2022 Annaba 86 fois Champs de bataille entre prostituées Salah-Eddine Dans la matinée d’hier samedi, 6 août, aux environs de 9 heures du matin, une bagarre à couteaux tirés a éclaté, sur l’esplanade du Cours de la Révolution, considérée comme l’une des artères les mieux sécurisées de la « Coquette », entre deux femmes. L’une d’elles a été horriblement défigurée par une longue entaille transversale, dans la joue, a-t-on constaté sur place. Affolée, la victime tout en tenant son visage ensanglanté, hurlait et courait dans tous les sens, à la recherche des soins urgents, sous les regards impuissants des témoins. L’acte a choqué tout le monde. Mais pour beaucoup, s’était prévisible, tant l’esplanade de la plus grande place publique de l’antique « Bona », notamment dans sa partie faisant face au portail de la mairie, est devenue un lieu de débauche à ciel ouvert, ou s’entremêlent au grand jour, trafic de drogue, proxénètes et femmes en tenues osées. Pour les commerçants du centre-ville et surtout les habitants de la place d’armes, la ville du jujube n’est plus un havre de paix, mais un nid de guêpes où le crime s’est banalisé et la sécurité des biens et des personnes relève de l’utopie. « Tout est saturé, les gens sont désabusés, il n'y a plus de civisme » lance un commerçant. L'insécurité règne du côté de la vieille ville, principalement du côté du quartier « El-Fidha », signalent les habitants. Symbole de hauts faits d'armes, pendant la guerre de Libération, ce quartier vit une situation de psychose, placée sous l’emprise des groupes de brigands qui écument les lieux. Trafic de drogue, de fausse monnaie, prostitution et agressions caractérisées, font désormais le quotidien de ce quartier. D'ailleurs, par la force des choses, le quartier « El-Fidha », a été surnommé Harlem, référence faite au quartier new-yorkais de triste réputation.