Orages d’été à Constantine Vaste campagne de nettoiement 07 Aoû 2022 Constantine 41 fois Vaste campagne de nettoiement A. Les violents orages qui se sont abattus sur Constantine et ses environs au cours de l’après-midi du jeudi 4 août ont eu le mérite d’alerter les autorités de la wilaya, lesquelles viennent de décider de lancer une vaste opération de curage des avaloirs et d’enlèvement des ordures et autres déchets solides. Dans ce sillage de cette action, le chef de cabinet du wali a tenu une réunion avec la commission de l’infrastructure publique afin d’étudier les points noirs recensés dans tous les secteurs de la grande agglomération constantinoise et renforcer les équipes d’intervention pour agir à priori en procédant en priorité au curage des avaloirs en prévision de la saison des pluies.C’est dans ce cadre que l’entreprise publique de salubrité et de santé publique de la wilaya, « Proprec », s’est lancée dans la mêlée, en menant un grand travail de nettoyage et d’enlèvement des ordures et déchets solides. Les agents de cette entreprise se sont occupés ont été vus hier en train de s’occuper d’un point noir situé à la circonscription administrative d’Ali Mendjeli, plus précisément à l’unité de voisinage n°20, ceci au moment où une autre équipe de cette même entreprise s’employait à procéder à l’enlèvement des ordures ménagères au niveau des unités de voisinage n° 18 et 20. Par ailleurs, les travailleurs de « Proprec » se sont déployés dans différents quartiers de Constantine à l’instar de la délégation communale de Bellevue, plus exactement dans le quartier de Kouhil Lakhdar , au secteur de Sidi-Mabrouk et au niveau du carrefour conduisant au pont géant Salah Bey pour entreprendre des actions de même nature, consistant en le curage des avaloirs et à la collecte des déchets solides pouvant conduire à obstruer les canaux d’évacuation des eaux de pluie. Enfin, l’entreprise publique communale de l’hygiène et de l’assainissement « PROPCO » n’a pas été laissée en reste, puisqu’elle a pris en charge certains quartiers de la ville des ponts, tels que le quartier de Sidi-M’cid, en collaboration avec l’association de quartier pour débarrasser ces lieux de toutes les ordures ménagères et des détritus qui s’y entassaient. A ce niveau, il est à remarquer aussi que l’entreprise de gestion urbaine d’Ali Mendjeli » Egu Fam » a lancé également une opération de collecte des ordures ménagères déposées anarchiquement par les citoyens et des déchets solides laissés par les chantiers de construction qui pullulent dans cette circonscription administrative, notamment au niveau de l’unité de voisinage n°9. Elle a lancé ensuite une opération de nettoyage de l’environnement de l’université Constantine 3 Salah Boubnider et du groupement d’habitations de l’unité de voisinage n°16.