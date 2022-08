Commune d’Eulma (Annaba) Robinets-citernes 07 Aoû 2022 Annaba 54 fois Robinets-citernes A. A. Dans le cadre du programme de mise à niveau et de modernisation des zones d’ombre, la commune d’Eulma a bénéficié de 13 projets de raccordement au réseau d’approvisionnement d’eau potable de la wilaya d’Annaba. Avec la vague de chaleur, qui sévit dans la wilaya d’Annaba et le problème récurrent du manque d’eau, la commune d’Eulma a imprimé un rythme soutenu auxdits travaux de raccordement. Étant composé d’une myriade de petites localités et villages, la commune d’Eulma traîne un peu la pâte pour alimenter en eau l’ensemble de ses localités, et ce, en raison des longues distances qui séparent ces localités. Pour remédier temporairement à cette problématique, la commune d’Eulma a mis sur pied un réseau de distribution d’eau potable en camion-citerne à l’intention des habitants des localités, et ce, pour une période de temps indéterminé. Entre 2020 et 2022 et dans le cadre du Plan Communal de développement (PCD), la commune d’Eulma a finalement lancé 21 projets de puits individuels et collectifs, ainsi que la restauration de la conduite d’eau principale 168 mm, au niveau d’Oued Toumi et kadi Ali. Dans le cadre du programme actuel, les localités de Thlayedj et Sidi Hamed ont été raccordés au réseau d’approvisionnement en eau potable. En outre, et dans le cadre du programme de raccordement au gaz naturel, la localité de Bir Al Marja a bénéficié de l’installation d’un réservoir à gaz propane.