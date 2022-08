Star de la comédie musicale «Les Dix Commandements» Daniel Lévi décéde à 60 ans En 2019, le chanteur à la voix de velours annonçait se battre contre un cancer du côlon. Il s'en est allé. Le chanteur Daniel Lévi, connu pour son rôle de Moïse dans la comédie musicale «Les Dix Commandements», et qui souffrait d'un cancer, est décédé samedi à l'âge de 60 ans, a annoncé son épouse. Les obsèques de l'artiste, né en 1961 à Constantine, auront lieu dimanche au cimetière juif Saint Pierre de Marseille, a précisé Sandrine Lévi sur le compte Instagram de l'artiste. Benjamin d'une famille de sept enfants, Daniel Lévi a passé son enfance à Lyon et étudié le piano pendant une dizaine d'années. Il commence sa carrière au début des années 1980 avec un premier album, Cocktail qui ne connaît pas le succès escompté. Après plusieurs collaborations prestigieuses, comme celles avec Gloria Gaynor, qui l'engage en première partie de sa tournée européenne, ou Michel Legrand, qui lui propose d'enregistrer des chansons de la bande originale du film Parking de Jacques Demy (1985), Daniel Levi participe à sa première comédie musicale en 1991. Il interprète les rôles de Frédéric Chopin et Alfred de Musset dans le spectacle Sand et les Romantiques, écrit par Catherine Lara et Luc Plamondon. En 1993, il enregistre «Ce rêve bleu», la chanson du dessin animé Aladdin de Disney. Ce duo avec la chanteuse Karine Costa, qui le fait davantage connaître, marquera une génération. En 2000, Daniel Lévi connaît la consécration avec le rôle de Moïse dans la comédie musicale d'Elie Chouraqui et Pascal Obispo «Les Dix Commandements», et sa chanson phare «L'Envie d'aimer». La comédie musicale est un triomphe au Palais des Sports durant plusieurs semaines et en tournée. L'album se vend à 1,3 million d'exemplaires, selon Universal Music France. Après l'arrêt des «Dix Commandements», Daniel Lévi reprend sa carrière solo et ses compositions teintées de jazz, soul music, et de variété française. Au total, Daniel Levi a sorti six albums solos. Le chanteur était atteint d'un cancer du côlon, maladie qu'il avait rendue publique en 2019. «Daniel Lévi c'était une voix, singulière, puissante. Des combats aussi: climat, soignants, lutte contre le racisme, soutien au Liban, il n'hésitait jamais à s'engager pour que le monde devienne un peu meilleur. Toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches», a réagi la ministre de la Culture Rima Abdul Malak sur son compte Twitter. 00:00 | 08-08-2022 Share