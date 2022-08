Bienvenue à Marly-Gomont sur TF1 : que devient Kamini, rappeur à l'origine du film ? Chaïma Tounsi - Hier à 20:30 Partager TF1 diffuse ce dimanche soir "Bienvenue à Marly-Gomont", une histoire inspirée de l’enfance du rappeur Kamini. Mais au fait, que devient-il depuis le succès de sa chanson et la sortie du film ? Bienvenue à Marly-Gomont sur TF1 : que devient Kamini, rappeur à l'origine du film ? Bienvenue à Marly-Gomont sur TF1 : que devient Kamini, rappeur à l'origine du film ? En 2006/2007, Kamini se fait connaître du grand public avec le titre Marly-Gomont, un hommage tout en humour et en musique au "patelin" de son enfance. Savait-il à ce moment-là que quelques années plus tard, son histoire (et celle de son père) allait devenir un film ? "J'viens d'un village paumé dans l'Aisne, en Picardie, Facilement, 95 % de vaches, 7 % d'habitants, et parmi eux, Une seule famille de noirs, fallait qu'ce soit la mienne, p***** un vrai cauchemar." racontait l’artiste dans sa chanson et c’est de ce postulat qu’il est parti pour écrire Bienvenue à Marly-Gomont (2016), en collaboration avec Benoît Graffin et Julien Rambaldi. Un hommage à son père, Seyolo Zantoko (décédé en 2009) et à sa mère Anne Zantok, qui ont quitté leur Congo natal pour s’installer dans un petit village picard. Dans les années 70, Seyolo arrive tant bien que mal à décrocher une bourse pour venir étudier en France. Refusant d'élever ses enfants en région parisienne et de rentrer dans un cycle de ghettoïsation, le voilà qui accepte un poste de médecin de campagne. Au grand dam de son fils et de sa fille, qui subiront moqueries et railleries de la part des autres élèves durant toute leur scolarité, parce qu’ils étaient les seuls noirs du village. Un sujet qui est au centre de Bienvenue à Marly-Gomont, réalisé par Rambaldi et mené par Marc Zinga et Aïssa Maïga. Durée 1:55 LQPlein écran Bienvenue à Marly-Gomont Bande-annonce VF Mais le petit Kamini Zantoko, qui a subi racisme et discrimination, a su s’en relever. Après une enfance à Marly-Gomont, il quitte sa petite ville de l’Aisne pour tenter une école de médecine afin de suivre la voie de son père et devenir praticien. S’il échoue et se dirige finalement vers une carrière d’infirmier, c’est pendant ses premières années qu’il commence à écrire le titre Marly-Gomont. Une chanson envoyée à de nombreux labels de musique, qui ne se montrent malheureusement pas intéressés, mais qui s’offrira malgré tout un énorme buzz grâce au bouche-à-oreille. Bienvenue à Marly-Gomont : Kamini, Aïssa Maïga, Marc Zinga et Julien Rambaldi Après le succès de ce titre (puis d’autres, comme J’suis blanc, qui ne rencontreront pas le même buzz) et la sortie de Bienvenue à Marly-Gomont, Kamini se fait beaucoup plus discret. Mais il n’a pas chômé pour autant. Il sort en 2018 et 2019 deux nouveaux singles, Eul'vraie France et J'avais envie de le dire, et monte à la même période un One Man Show où il peut explorer une autre de ses passions : l’humour. Un spectacle intitulé Il faut que je vous explique dans lequel il parle avec dérision de son parcours et de son histoire. A partir de 2017, Kamini s'illustre à la télévision sur France 3 Hauts-de-France, dans l'émission Les Gens des Hauts, où il rend hommage au patrimoine du nord du pays. Le chanteur, qui a sorti en 2020 un troisième album intitulé 3e Acte, est apparu l'an dernier au générique de la très populaire série France Télévisions Un si grand soleil, où il incarne le personnage du trafiquant de diamants Wilson Samba.