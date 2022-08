La réponse sèche de Didier Deschamps à Zinédine Zidane, qui veut lui succéder en équipe de France Ali la pointe - Il y a 6 h L'équipe de France s'apprête à disputer la Coupe du Monde 2022 avec, à sa tête, Didier Deschamps. En place depuis 2012, le sélectionneur des Bleus se sait attendu après la débâcle de l'Euro 2021, les Tricolores s'étant fait sortir en 8èmes de finale face à la Suisse. Parmi les prétendants à sa succession, un certain Zinédine Zidane, qui se fait de plus en plus pressant. Et cela, l'ancien Nantais ne l'apprécie pas forcément. Didier Deschamps pourrait être remplacé par Zinédine Zidane en cas d'échec à la Coupe du Monde 2022. Didier Deschamps pourrait être remplacé par Zinédine Zidane en cas d'échec à la Coupe du Monde 2022. Deschamps envoie un message à Zidane Dans une interview accordée au journal Le Parisien ce lundi 8 août, Didier Deschamps a répondu aux rumeurs concernant l'arrivée de l'ancien entraineur du Real Madrid. Et dans son style le plus caractéristique, il a bien fait comprendre qu'il ne goûtait pas vraiment à toutes les déclarations de son ancien coéquipier : "J’ai toujours placé l’équipe de France au-dessus de moi, au-dessus de tout. Aujourd’hui, la place n’est pas libre puisque je l’occupe avec mon staff. Après, chacun a la liberté de dire ce qu’il veut et comme il le veut. Sur moi, ça n’a aucun impact. L’intérêt, aujourd’hui, pour les joueurs et l’ensemble de la sélection, c’est d’être performant à la Coupe du monde. Tout ce qui peut aller à l’encontre de cet objectif commun n’est pas forcément une bonne chose." Lire aussi : cette habitude étonnante de Zinédine Zidane à son domicile qui choque ses fils Zinédine Zidane se tient prêt Se voyant continuer, Didier Deschamps sera dépendant des résultats de son équipe à la Coupe du Monde 2022. De son côté, Zinédine Zidane est prêt à parer à toute éventualité, lui qui veut absolument entrainer les Bleus dans sa carrière, comme il l'avait confié à l'Équipe il y a quelques mois : "J'en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l'espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend pas de moi. Mais j'ai envie de boucler la boucle avec l'équipe de France. J'ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c'est la plus belle des choses qui me soit arrivée ! Si ça doit se faire, ça se fera, à ce moment-là ou pas. Quand je dis que j'ai envie de prendre un jour l'équipe de France, je l'assume. Aujourd'hui, une équipe est en place. Avec ses objectifs. Mais si l'opportunité se présente ensuite, alors je serai là."