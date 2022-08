Africa, le grand concert Avis des internautes(1) 4 étoiles sur 5 Africa, le grand concert En clôture des Nuits du Peyrou et de la Saison Africa 2020, dont France Télévisions était partenaire, rendez-vous promenade du Peyrou, à Montpellier, pour assister à un concert unique. Une ode musicale africaine à revivre ce soir sur Culturebox. Magic System, Khaled, Kimberose, Christophe Maé, Amadou et Mariam, Angélique Kidjo, Cephaz, Aya Nakamura, Tayc, Fally Ipupa, Master Kg avec Nomcebo, Enrico Macias, DJ Youcef avec Manamba, Bibie, Soulking, Imany, Naza, Lubiana, Hiro, James Bks feat. Manu Dibango, Magic System avec Smarty, vous ont préparé une soirée d'anthologie. Que la fête commence ! Actualité Africa, le grand concert: l’Afrique à l’honneur sur France 2 Ce lundi soir, Daphné Bürki et Claudy Siar présentent une soirée festive, débordante de talents, d’inspiration africaine. Audiences: échec pour Africa, le grand concert sur France 2 Les audiences du jeudi 29 juillet 2021 pour les programmes diffusés en première partie de soirée.