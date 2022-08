Ignorance, inculture et suicide par Abdou BENABBOU On a beau tenter de nourrir de l'optimisme pour le futur, le présent et le cours des jours avec ses catastrophes n'offrent qu'une hypothétique espérance et un large lot d'incertitudes sur l'avenir. On ne maîtrise plus de quoi naissent les drames quotidiens si gratuits que l'on a l'impression qu'une partie de la population s'obstine à embrasser le mal même s'il faut aller le chercher avec de l'argent. Débilité ? Irresponsabilité ? Ignorance ? On ne sait pas de quoi est construite cette culture de l'imbécilité que l'on peut traduire par l'amour du suicide. Une famille entière de plus de sept personnes dont cinq enfants a été décimée dimanche dans un accident de voiture sur la corniche oranaise. Un père et son fils ont été écrasés par un rocher sur une autre plage d'Oran. Une explosion de gaz a transformé en ruine un immeuble à Constantine en emportant une jeune maman et provoquant des dégâts considérables dans le quartier. La liste des impairs catastrophiques est encore trop longue pour que la fatalité ne soit en aucune façon suspectée d'être l'auteure des immenses inconséquences vécues et pour convenir et que ce sont les comportements qui sont réellement en cause. Ceux de certains adultes, de plus en plus nombreux, sont identiques aux élans irréfléchis des enfants. Sauf que l'immaturité des premiers fait maintenant office d'arme pour la mort et entraînant l'effacement des vies des autres qui n'ont de défense que leurs seules innocences. Leur déraison, la légèreté manifeste de leurs esprits veulent que le suicide soit collectif. D'évidence l'inculture est présente. On aura beau sévir en tablant sur une législation draconienne dans tous les domaines pour rétablir la sagesse en faisant front contre les inconsciences, il n'est pas sûr que l'on réussisse à vaincre un mal en tous points de vue profond. Qu'une ville comme Bouira enregistre en un seul mois 28 accidents de voiture au cœur de son agglomération n'est pas anodin. La sociologie et la politique devront s'aider de la psychanalyse pour une autopsie juste et fiable et expliquer la percée de la violence en passe d'embraser le monde entier.