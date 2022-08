7 morts dans une collision: Un autre carnage sur la corniche oranaise par J. Boukraa Sept personnes ont trouvé la mort et six autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu, dimanche tôt dans la matinée, sur le territoire de la commune de Aïn El Turck dans la wilaya d'Oran. Le sinistre s'est produit sur le chemin de wilaya N84 à hauteur de la localité de Cap Falcon, non loin de la station de service, vers 1h du matin. Selon la Protection civile, il s'agit d'une collision entre deux véhicules de marque Toyota Hilux et Chana Haima. Cinq personnes, dont un enfant, trois hommes et une femme ont trouvé la mort sur place et sept autres ont été gravement blessées. Les dépouilles ont été déposées à la morgue de l'hôpital Medjbar Tami de Aïn El Turck. Les éléments de la Protection civile ont transféré sept blessés, un enfant, trois hommes et trois femmes vers l'hôpital de Aïn El Turck. Malheureusement, deux parmi les blessés ont rendu l'âme peu de temps après leur admission. De leur côté, les services de la Gendarmerie nationale ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cet accident qui n'est pas le premier sur cet axe devenu de plus en plus meurtrier. Pour rappel, vingt personnes ont été blessées dans le dérapage d'un bus de transport urbain à Oran samedi en début de soirée. L'accident s'est produit près du siège de la wilaya.