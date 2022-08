Commerce illicite à Annaba Les plages débarrassées des parasites 09 Aoû 2022 Annaba 108 fois Les plages débarrassées des parasites Ahmed CHABI Une opération d’envergure a été menée le samedi 6 août par les forces combinées de la sûreté de wilaya et du groupement territorial de la gendarmerie nationale d’Annaba, dans le cadre de la sécurité des plages et de la lutte contre leur exploitation illicite par des individus qui veulent imposer leur diktat aux estivants. C’est ainsi que les plages de Chétaibi, Rizzi Amor (ex-Chapuis), Refes Zehouane (ex-Toche) et Fellah Rachid (ex St.-Cloud) ont été investies par les éléments des deux corps, qui ont procédé à la saisie de158 chaises, 73 parasols, sept tentes et seize tables au cours de cette intervention. Les propriétaires de ces équipements croyaient agir impunément en réclamant de fortes sommes aux chefs de famille venus avec leurs enfants prendre un bain. Ces saisies ont été opérées en public ce qui a suscité une profonde satisfaction des personnes présentes et même des applaudissements. Ainsi plusieurs rapaces ont été neutralisés et ne chercheront plus à importuner les visiteurs. Les plages sont sécurisées et les visiteurs pourront dorénavant jouir d’une profonde quiétude. « Les parasols de famille et leurs chaises vont réapparaitre sur le sable doré de notre corniche », se félicite un jeune homme originaire du quartier populaire de la Colonne. Au cours de cette sortie les agents de l’ordre ont procédé à l’examen de la situation de 180 individus à l’aspect louche, contrôlé 65 véhicules et appréhendé un individu, qui faisait l’objet d’un avis de recherche émis par les instances judiciaires. Cinq autres individus ont été surpris en possession d’armes blanches prohibées ou de stupéfiants et de comprimés de substances psychotropes et arrêtés. On signale que deux bombes lacrymogènes ont été également saisies au cours de ces interventions.