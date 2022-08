Saison estivale à Annaba La Coquette vit au rythme méditerranéen 09 Aoû 2022 Annaba 90 fois La Coquette vit au rythme méditerranéen Salah-Eddine Depuis le mois de juin dernier, Annaba, la Coquette étale un charme singulier. Depuis les rochers d’ El-Qatara, qui sont connus pour leur source d’eau pure et inépuisable et pour, selon la légende, ses vertus de guérison, à Ras-El-Hamra, un site balnéaire par excellence, en passant par les plages au sable doré de la Caroube, Saint-Cloud, Chapuis, Toche, Belvédère et Ain-Achir, l’ambiance estivale bat son plein. Même si Annaba a, aujourd'hui, beaucoup de rivales, elle reste sans aucun doute, une destination touristique certaine, grâce à ses nombreux atouts naturels hors du commun. D’ailleurs, les milliers d’estivants qui ont toujours jeté leur dévolu, depuis des décennies sur la ville des jujubiers, ont répondu présents cet été, encore. Et si pendant la journée, la baignade est le meilleur moyen de fuir la canicule, le soir est également un moment agréable, au bord de la grande bleue. Incontestablement, Annaba, la coquette dispose de l’une des plus belles corniches d’Algérie. En effet, les féeriques plages d’Annaba, célèbres les unes pour leurs kiosques à glace et les autres pour leurs restaurants, où l’on déguste poissons et boissons les pieds dans l’eau, sont prises d’assaut de jour comme de nuit. Ils sont des milliers d’algériens et étrangers à fréquenter cette splendide corniche durant la saison estivale et bien au-delà. La cité des rives de la Seybouse, surtout célèbre par son cours de la révolution, a l’avantage d’avoir une corniche « urbanisée », c’est-à-dire que la mer fait partie du décor de la ville. Les plus importantes cités du nord de la ville sont construites, en effet, à la fois dans la ville et sur la corniche. Saint-Cloud, comme Kouba, Rizzi-Amor (ex-Chapuis) ou encore la Caroube sont à la fois des cités d’habitations et des plages. À Annaba, les veillées familiales en bord de mer sont, d’ailleurs, une vieille tradition. Chaque soir, ce sont des milliers de promeneurs à fouler les promenades et les boulevards du front de mer. Jeunes et moins jeunes, seuls ou en groupe, des milliers d’estivants prennent le chemin de la mer. Les uns pour une partie de pêche ou pour une simple promenade, d’autres pour déguster une belle blonde sous le palmier de la grande bleue, sur la terrasse de « Bouna Beach » ou au bord des piscines de « Shems les bains ». Depuis des années, la tradition veut que, fuyant la chaleur des « HLM », les familles Annabies gagnent les plages, s’y installent pour dîner en profitant de la brise de la grande bleue. Les plages de Saint-Cloud, belvédère et Ain-Achir sont incontestablement celles qui attirent le plus de monde. Véritable régal pour les yeux, les plages de St Cloud et Rizzi Amor, d’une longueur de plus de 3km et qui constituent la fameuse corniche de Annaba, sont les plus fréquentées par les annabis, comme par les visiteurs. Légendaires pour leurs fantastiques promenades, qui ne désemplirent nullement à longueur d'année, ces plages publiques les plus proches de la ville, attirent, chaque jour, tel un temple, des milliers de visiteurs venus des quatre coins du pays. Ce spectacle se prolonge souvent jusqu'à une heure tardive de la nuit. Encouragées par la sécurisation assurée pratiquement sans faille sur ces plages, les familles reviennent chaque soir. Des scènes que découvre avec joie le visiteur à Annaba. Superbement illuminés, boulevards du front de mer et plages offrent un spectacle particulier pour les touristes qui en gardent un merveilleux souvenir de vacances. Et chaque été, Annaba vit à ce rythme méditerranéen.